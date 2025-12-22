迎明年經濟新局／全球利差縮小 美債告別輝煌

近年因為美國升息循環，美債市場成為全球最受關注的資產之一。儘管美債規模巨大、流動性仍無可取代，但市場普遍認為，美國財政赤字飆升、債務供給量持續擴大，使美債的「避風港地位」面臨十多年來最明顯的鬆動。美債是否仍是全球資金的核心配置，出現前所未有的不確定性。

摩根士丹利在年度展望中將長天期美債評等由「增持」調整為「中性」。貝萊德（BlackRock）指出，美國債務占GDP比率再度上升，加上財政紀律惡化，使長天期美債的風險溢酬恐需重新定價；決定將美債配置拉回「減碼」，改持部分全球投資級債與高品質公司債。德意志銀行甚至直言，明年全球最不確定的資產類別，就是美國長天期公債。

法人指出，明年全球債券市場的重要特徵是，全球央行政策方向不再一致，導致不同區域債券表現出現分化。以日本為例，在長期超寬鬆政策後，隨著薪資成長與通膨結構改變，日本央行已啟動政策正常化進程，市場普遍預期利率仍有往上調整的空間。在這樣的環境下，預料日本公債殖利率將維持在高檔甚至走升，債券價格恐難上漲。歐洲方面，通膨雖已降溫，但能源價格、地緣政治與財政壓力仍在，使歐洲央行對降息態度相對謹慎，這也意味歐洲債券價格走勢可能以區間整理為主。

換言之，未來全球債市不再是齊漲齊跌，而是哪個央行貨幣政策愈偏緊，意即利率可能持平或走升，當地債券價格上漲空間就愈有限，因此區域選擇的重要性明顯提高。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基提醒，在全球利差縮小的環境下，債券資產的相對吸引力將被重新評估；他指出，「利差縮小意味著投資人不再以債券作為唯一核心配置，資產將出現更明顯的全球分散」。

值得注意的是，各國政府似乎已提前看出端倪，美債的國際需求結構悄悄轉變。今年9月外國所持美國公債微降至9.249兆美元，略低於8月的9.262兆美元，日本仍是全球最大美債持有國，但持有量已較疫情前下降；中國大陸則因地緣政治與外匯儲備調整，連續減碼美債；歐洲則呈現「策略性維持」，避免因利率波動調整過度。反觀中東主權基金與亞洲部分國家，則增加基礎建設、私募與公司債的比重，使美債在全球投資組合中的占比明顯下降。

需求放緩、供給膨脹，加上降息空間有限，使明年的美債不僅僅是「價格走勢難判斷」，更是「資金屬性正在改變」。過去十多年，全球資金把美債視為「標準答案」；然而，從今年起，美債正逐漸成為「需要理由被選擇」的資產。