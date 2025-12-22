迎明年經濟新局／美元走弱 各國央行挑戰大

隨著美國聯準會進入降息循環，美元自高點回落後，國際金融機構普遍預期2026年將維持「偏弱震盪」。摩根士丹利、滙豐、摩根大通資產管理、瑞銀財富管理等多家機構近期發布的明年展望皆指出，美降息導致利差收斂、財政赤字攀升，將使美元缺乏重返強勢的條件。

法人直言，「美元走弱幾乎已是國際共識」，需要關注的是弱勢美元將如何重新塑造全球資金流向，並牽動亞洲乃至台灣的股匯市場。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超說，明年美元指數可能落到95，大摩甚至看到89。多家外銀也提醒高資產客戶「適度降低美元部位」，強調「美元強勢期過」，需分散至歐元、澳幣與部分亞洲貨幣。貝萊德則將美元定調為「缺乏支撐的安全資產」，認為市場風險偏好上升後，美元只是眾多配置選項之一，吸引力不如過去3年。

大型匯銀主管表示，降息後預期美債殖利率將緩步下行，全球資金「逐利而居」，將從貨幣型基金與短期美債撤出，轉戰股市、企業債與新興市場資產；該主管說，「弱美元＋降息」的組合極有利風險資產，特別是新興市場股票。

然而，金融圈人士指出，資金「離開美元、轉向風險性資產」的趨勢，導致明年最大的金融穩定風險是美元偏弱下的「資金亂流」，資金若大量湧入亞洲與新興市場，將推升區域股市，形成熱錢效應；但若Fed降息放緩或不如預期，又可能引發資金逆向撤離，形成劇烈震盪。國際貨幣基金提醒，新興市場在美元偏弱環境中雖受惠，但貨幣波動愈來愈大是各國央行須正視的挑戰。

弱勢美元也將對全球貿易產生連鎖影響。美元回落將提高美國出口競爭力，使以歐元、日圓與新興市場貨幣計價的出口國面臨成本壓力，有些國家可能被迫讓本幣趨貶以維持競爭力。

對台灣而言，弱勢美元帶來的外部環境「一利一弊」。金融圈人士解釋，美元走弱通常伴隨資金回流亞洲，台灣具備AI半導體供應鏈優勢，將是外資青睞的受惠市場之一。法人指出，若利差縮小、熱錢加速流入，台股短線動能可能強於今年，但同時，弱勢美元帶來的匯率升值壓力恐再度浮現。

整體而言，美元不至於崩跌，但「溫和走弱」幾乎已成主流預期。新興市場股債與台灣科技產業都可能受惠，但匯率波動、熱錢湧入與出口受壓等衝擊，也可能成為台灣央行與產業下一波挑戰，而弱勢美元將帶來一場全球資金的「重新洗牌」。