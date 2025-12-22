迎明年經濟新局／AI持續驅動全球生產力革命

過去3年，人工智慧（AI）熱潮帶動全球股市持續走高，但在此同時，AI泡沫化隱憂也逐漸浮現。展望2026年，專家普遍看好AI仍是投資市場中的要角，但應用研發進展能否跟得上AI基礎建設及資本支出投入的速度，將是AI能否維持榮景的關鍵。

何以市場擔心與AI相關的金融市場泡沫恐將浮現？最主要的原因在於西元2000年網路泡沫化時出現的部分風險，現在也已逐漸浮現在AI時代，令人產生似曾相識的「既視感」。

高盛全球市場研究部高級顧問Dom Wilson、高盛研究部總經策略師Vickie Chang在2025年11月份出具一份報告，點出2000年網路泡沫化來臨之前，出現投資支出到達高峰、企業獲利開始下滑、企業債務快速攀升、美國聯準會降息、信用利差開始擴大等5大現象。

對照現今情況，首先，外界最關注的部分，就是企業投資支出來到高峰。美國4大雲端服務業者亞馬遜、微軟、Alphabet、Meta全面上修年度資本支出預估，其中，亞馬遜今年資本支出更從1180億美元，上修至1250億美元，微軟、Alphabet資本支出也都突破900億美元，即將來到千億美元水準。

國泰世華首席經濟學家林啟超指出，4大雲端業者的資本支出已達3600億美元，若以台積電1年420億美元至430億美元的資本支出來看，4大雲端業者1年的資本支出，等於9家台積電的資本支出。投資人不免好奇，錢從哪裡來？投資人關心的是，投入這麼多，能否回收？

此外，雖然美國科技大廠2025年紛紛繳出亮眼財報，但華爾街已開始仔細研究各大科技廠的財報內涵。

華爾街知名對沖基金經理人、也是電影「大賣空」主角原型參照人物的Michael Burry日前提出，根據他觀察，美國多家大型科技公司在財報裡，運用「延長晶片使用年限」會計方式，藉此降低晶片折舊費用，這使得財報的獲利數據看起來相當漂亮，但這樣的做法可能間接助長AI泡沫化。他更點名甲骨文、Meta的獲利可能因此分別高估27%與21%。

林啟超表示，AI應用面不斷擴大，相關資本支出也不斷增加，是否泡沫化，不管是明年、後年都不會有答案。然而，能肯定的是，市場始終會有AI泡沫化疑慮，但只要台積電、輝達、Google財報創高，投資人就會「認錯」再把股票買回來，市場會不斷上演這種循環。

展望2026年，專家普遍認為，AI產業仍是維持榮景的一年。

英國金融時報也分析指出，2026年的全球市場也將與過往的每一年一樣，充滿著種種不確定，如美聯準會的降息周期能否持續？強勢美股的泡沫會否最終破滅？不同地區交織的地緣政治衝突能否緩和等等。但應該把握好時代的主線，咬定「青山」不放鬆，這座「青山」就是AI所驅動的全球生產力革命。

從基本面分析，工研院產科國際所研究經理石立康指出，先從護國神山台積電的表現來看，台積電董事長魏哲家曾直斷，「AI需求比想像中更強勁」，為縮小產能與需求落差，台積電今年資本支出將來到400至420億美元之間。

再來看台積電的國際客戶，包含輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等，都駁斥AI泡沫化觀點；蘇姿丰更強調，未來AI算力需求遠超現階段，所謂泡沫擔憂是被過度放大。

石立康認為，至少明年底前，AI晶片與伺服器硬體出貨量將維持高速成長。對台灣半導體供應鏈及電子代工產業而言，明年仍是受惠AI、市場顯著成長的一年 。

林啟超也認為，現在要評估的，反而是「供給趕不上需求」，現在談AI泡沫化還太早，而且AI對台灣的最大貢獻，就是助益出口，讓台灣經濟成長率能到達6%，尤其，AI伺服器成長率超過100%，台灣也是全世界中受惠於AI最明顯的地方。

合庫金控首席經濟學家徐千婷認為，AI仍是2026年經濟、股市主角，但仍有一隻灰犀牛必須注意，也就是「需求的不確定性」，亦即消費端是否會出現需求疲弱。