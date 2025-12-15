地緣政治亂局／川普提G2美中對話 盟邦焦慮

美國總統川普10月底在與中國大陸領導人習近平會晤前，發文寫道「G2（美中）即將召開」；然而，川普承認大陸與美國的平起平坐，形同貶低盟友的重要性，甚至賦予北京否決「美國優先」的權力，加劇全球秩序亂局發展。

「G2」一詞由美國經濟學家柏格斯登於2005年提出，主張全球兩大經濟體有必要直接對話，過去10年卻為華府揚棄，川普首任也未使用，如今卻再度出現在大眾視野。這意味北京由區域強國躍升全球關鍵參與者，暗示美中之間權力平衡，而這是北京長期以來所求的。

美專家：「多元世」時代來臨

紐約時報專欄作家佛里曼說，自1989年以來以美國霸權為特徵的單極體系，已隨著美軍撤出阿富汗落幕，俄國入侵烏克蘭則摧毀歐洲冷戰與後冷戰時期的安全框架，北京的崛起則成為美國經濟與軍事的對手，眼下是全新且複雜的時代，勝於兩極對抗，用「後後冷戰時代」命名已毫無意義，改用「多元世」更能完美詮釋。

川普政府12月初發布「國家安全戰略」，則呼應世界由單極體系轉為多元世的趨勢。在2017年國安戰略，川普強調「大國競爭」，警告北京試圖「塑造一個與美國價值與利益對立」的世界，是推動另一個世界秩序的對手，也是「美國權力、影響力及利益」的挑戰者。

這些在新版國安戰略已不復見，取而代之的是美中經濟競爭置於首位，美中應維持「相互有利的經濟關係」；還要求日本、南韓增加國防預算與防衛能力，嚇阻對手並保衛台灣在內的第一島鏈，等同希望盟友更積極承擔責任。

甚至「美國戰略重心轉向西半球」，等於「川普版門羅主義」取代維護世界秩序。大西洋理事會地緣戰略倡議高級研究員亞格雷說，這坐實「中國試圖通過在西半球開展敵對行動，讓美國分心無法維持印太現狀」。

北京也樂見國安戰略表態，即傾向不干涉他國內政，清晰表示尊重國家主權等論述。大陸外交部發言人郭嘉昆回應國安戰略時說，「相互尊重、和平共處、合作共贏」的益處，還說「中國願與美國一起推動中美關係持續穩定發展，同時維護自身主權、安全及發展利益」。

北京反制施壓 美無力回應

曾任拜登國安會中國事務主任杜如松認為，今年10月底的川習會同意貿易暫時休兵，顯示北京已有和美國平起平坐的能力。畢竟，北京擋住美國經濟施壓，運用自身在全球供應鏈的主導地位，以更具嚇阻力的反制措施成功回擊，讓美國無意也無力回應。美聯社也說，當北京在內的分析人士都在解讀川普對華政策之際，重用曾揚棄的詞彙讓人不安。

川普重啟G2 陸持多邊主義

拜登時期國安會東亞暨大洋洲事務資深主任芮普胡伯說，G2說讓「盟國憂心川普與中國達成協議並使盟邦陷於不利的地位」。過去華府質疑G2說，就是因其暗示美中將在美方盟友缺席下做出全球重大決策。「G2在日、澳、印等國非常不受待見，其得美國在亞洲迎合中國意願恐損害其利益」。

杜如松也說，美國需要盟友來實現再工業化，又需要盟友在海外制衡北京，G2說卻貶低盟友的重要性。此外，北京藉此次貿易戰發現其脅迫工具確實能奏效，川普未來將面臨更多北京的壓力，甚至讓北京擁有否決「美國優先」議程的權力。

不過，北京仍主張多極世界。郭嘉昆就說，中美兩國「可以共同承擔大國責任」，北京也將「持續奉行多邊主義」，「致力於建構平等且有秩序的多極世界」。

盟友憂「從夥伴變附庸國」

華府智庫「新線戰略和政策研究所」研究員穆克泰達爾汗認為，G2說象徵著多邊主義正讓位給由美中兩大集團主導，實際上重塑全球秩序，並貶低其他渴望在多極世界中承擔更多角色的大國。結合川普關稅戰，堅持盟友在美大量投資，讓盟友憂慮在川普領導下，對美關係不再是平等夥伴，而是經濟納貢的附庸國，以換取超強的友誼與安全保障。