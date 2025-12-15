地緣政治亂局／大陸定位「全球南方」 仍需多方突破

美國總統川普拋出的「G2」，相較於美國國務卿魯比歐先前揭示的「多極化」，顯然更「露骨」，不僅把原先偏國際經貿層面的「G2」概念賦予更多國際政治想像，也形同宣告國際體系已經徹底告別蘇聯瓦解後的單極時代。

北京從未公開附和G2說法

儘管北京從未公開附和過「G2」的說法，但類似的話語，中共領導人已經多次提過。例如「中美關係是世界上最重要的雙邊關係」、「中美新型大國關係」等，但同時也出現過許多次反對「新冷戰」的說法，像是駁斥「修昔底德陷阱」、不斷重申太平洋「夠寬廣」，試圖擺脫西方國際關係理論的泥沼。

不過毫無疑問的事實是，全球G2格局早已形成。經濟上，大陸已成為僅次於美國的全球第二大經濟體。軍事實力也持續跟進，目前已有三艘航空母艦、第六代戰機、各式洲際飛彈、無人武器等服役，海軍艦艇數量已超越美國。

著眼全球發展 提升話語權

外交上，北京則將自己定位為「世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者」，顯然有提升國際分量和話語權的意圖。

北京外交目前的側重之一，是提供「國際公共產品」。根據官方定義，這包含「一帶一路」、「人類命運共同體」、「全球發展倡議」、「全球安全倡議」、「全球文明倡議」、「全球治理倡議」及各種國際組織的倡建。

例如，中共政治局委員兼外長王毅近日訪問中亞地區的吉爾吉斯、烏茲別克與塔吉克，在各國都有特別表態，並於行程結束之際，向媒體宣布三國已確認盡快加入「國際調解院」。

這一組織於今年10月20日設立在香港，成立時已有30餘個締約國與簽署國。另外北京也正倡建「世界人工智慧合作組織」。

近期北京對國際組織的參與也不斷加深，例如7月底在國際海事組織（總部位於英國倫敦）設立常駐代表處，由其駐英大使鄭澤光兼任代表；10月則將聯合國糧農機構（總部位於義大利羅馬）的常駐代表處升格為代表團並正式掛牌。

已成聯合國最大維和出兵國

軍事部分，中共軍隊除了不斷投入新式武器，近年來在海外派遣維和部隊的規模也不小，已號稱聯合國安理會常任理事國第一大維和行動出兵國。

自1990年以來，共軍累計派出的維和官兵已達5萬餘人。維和部隊也在今年首度出現於九三抗戰勝利閱兵（也是第二度現身中共閱兵），意在凸顯抗戰勝利、聯合國、國際秩序等概念的內在連結。

標榜「負責任的發展中大國」

但是日益增強的軍事、經濟實力，並沒有改變北京在國際上的自我定位。至今都仍強調自己是「全球南方的一員」、也永遠是「發展中國家」，這顯然要凸顯「永遠不會站在北方國家那一側」，也一定程度上延續了毛澤東的「三個世界觀」。

同時，根據「負責任的發展中大國」定位，大陸國務院總理李強今年9月底在聯大一場會議提出，大陸在世貿組織當前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇。針對氣候變遷，北京在巴黎氣候協定基礎上宣布了「雙碳」（2030年碳達峰、2060年碳中和）目標，也揭示了2035年「國家自主貢獻」。

此外，在美國將重啟核試之際，大陸也發布了20年來首分軍控白皮書，暗諷「個別國家」頑固維持龐大核武庫，加劇全球核衝突風險，同時強調今後也不會與任何國家搞核軍備競賽。

金融力與軟實力 仍遜於美

整體看，雖然大陸在國際舞台上願意承擔的義務有所增加，也涵蓋軍事、經濟、氣候等很多層面，但一些領域尚未有進一步的突破性宣示，例如今年聯合國氣候變遷框架公約締約方會議在巴西貝倫舉行，主辦方力推的1250億美元「熱帶雨林永續基金」，大陸並未如先前外界預期般於大會期間正式宣布注資；對於自身是不是削減核武，北京其實也沒有明確的數量承諾。

此外，大陸的「軟實力」與美國相比仍有很大的落差，且人民幣國際化的程度依舊遠遜於美元；大陸對非洲等地的巨額金援，在內部也有民眾反彈，如何求取內外平衡，加強軟實力與金融影響力，是北京未來的一大課題。