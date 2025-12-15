國際亂局隱憂／明年川習會 台灣問題恐浮上檯面

在川普回任美國總統後，台美關係進入飄忽不定的階段，除了關稅戰及川普多次指責台灣晶片產業，更關鍵的是川普與習近平之間的往來，是否會達成「大交易」，從而導致台灣淪為強權博弈砧板上的魚肉。

外界高度懷疑川普 把台灣「交易」出去

川習今年的5次往來中，照北京的通稿，共3次觸及台灣議題，包含1月、6月、11月的通話，9月、10月的通話和會晤，則都沒有提及台灣。而川習不管有沒有談到台灣都會引起熱議乃至於擔憂，根本原因在於川普並未像前任拜登那樣多次公開表態協防台灣，且其喜歡交易的性格，讓外界高度懷疑可能在後續往來中，把台灣「交易」出去。

國安會前秘書長蘇起近期就提醒，台灣歷史上從來都是夾在美中日之間，哪個大國力量上去後台灣就被轉手，現在「美中日轉手的時間又到了」，同時「這次有點不一樣」。他呼籲國內三大主要政黨，找到跟大陸可共存共榮的路，否則台灣對大陸值錢、對美國不值錢，兩強「交易可能性很高」，且因美國幕僚不懂台灣，「要賣一定是低價賣掉」。國安會前副秘書長、文化大學社科院講座教授楊永明最近也在北威論壇活動上預測，在川普將於2026年訪問大陸並「算總帳」的背景下，台灣問題恐浮上檯面。

值得一提的是，日本首相高市早苗11月7日涉台答詢引起北京極大反彈後，川普11月24日致電習近平、並在隔天致電高市。北京的通稿提到習近平向川普闡明在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

這是6月以來，習近平首度在與川普互動中觸及台灣議題，並被擺在「戰後國際秩序」這一層次看待，位階似勝過「中美關係」。讓台灣議題「回歸」的關鍵因素，無疑是高市早苗。隨後美媒披露，川普要求高市克制涉台言論，不要刺激大陸，日本共同社也援引官方消息人士說法稱，川普在與高市通話中要求避免對立升級。

美媒傳北京下一手 「烏克蘭式台灣提案」

在當前美國與中國大陸領導層關係和緩之際，大陸與美國是不是會簽訂「第四份公報」，在釜山川習會前後，就已成為台灣各界開始擔憂的議題。而彭博12月以「中國正準備一份『烏克蘭式台灣提案』？」為題，發表專欄作家瓦斯瓦尼的評論指出，北京正在從川普政府的烏克蘭和平計畫中汲取經驗，檢視華府願付出多少來達成協議，這一觀點的可能性雖未見太多兩岸學者認同，但已引起不少注目。

台灣的因應策略，在11月26日賴清德總統召開國安高層會議後，主軸明顯擺在強化國防、「以實力守護和平」的方向。但此前美國「時代雜誌」已刊出智庫「國防重點」主任高德斯坦專文，將賴總統稱為「魯莽的領導人」、並指台灣成為「最危險的引爆點」，凸顯主流國際媒體對賴政府戰略方向已有一定程度的示警。

同時，賴清德總統在國安高層會議後宣布中共「以2027年完成武統台灣」為目標，引發社會熱議，雖總統府隨後修改談話文字，但已有不少人質疑國安團隊的專業與準確度。此前，國安團隊曾預告中共軍演失準，加上國安會多位高層資歷偏淺，近期政壇又頻傳國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍的「龍燮之爭」，都讓外界對國安團隊打上問號。

從各種跡象來看，當前北京對台相較於大規模軍演乃至於由演轉戰，似乎更偏好內部促統及外交舞台上的「戰後國際秩序」宣講，這包含中共政治局常委兼政協主席王滬寧所稱的「台灣是中國不可分割一部分的法理鍊條」，也就是台灣光復、聯大2758號決議等內容，後者最近愈來愈常出現在北京與他國發表的聯合聲明中。

賴政府強化國防 追求長期和平恐成空

在賴政府不斷緊縮軍公教人員往來兩岸以及陸配定居與參政權的政策環境下，兩岸關係並無任何起色跡象。但面對強權博弈乃至交易，台灣如果仍持續全力從軍事及對美日歐外交上找解方，要追求長期和平穩定環境恐是緣木求魚。