國際亂局隱憂／關稅戰休兵 美中2026年藏變數

美國地緣政治學家卡普蘭在新著「荒原」裡直言，現在國際局勢宛若德國的「威瑪時代」，全球局勢將愈來愈不穩定，連G7領袖同框也無法解決問題，而各國軍事、經濟、金融、技術緊密結合程度，將使未來的危機持續擴大到世人無法想像的地步。同時，中美之間這場新冷戰，除非出現目前難以預見的重大變局，否則在可見的未來恐難落幕。

至12月中旬，美國總統川普和大陸國家主席習近平今年已有四次通電話、一次會晤；雙方經貿團隊則共舉行了五輪磋商，地點遍及日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里、吉隆坡。經貿相關的主要議題，經10月底釜山川習會達成較大範圍的協議，也更穩定延長了雙方的關稅戰停火期。

據美國白宮與大陸商務部披露的內容，吉隆坡磋商與釜山川習會達成的經貿協議，主要在於美國取消10%芬太尼關稅、並延長24%對等關稅暫停期一年，大陸相應取消反制關稅（包含美國大宗農產品）；美國暫停實施出口管制穿透性規則一年、大陸也停手反制；美國暫停對大陸造船、海事等301措施調查與港口費一年，大陸也暫停一年港口費等。

此外，大陸將暫停10月9日宣布的稀土管制，另將阻止芬太尼流入美國。至關重要的是，大陸將在2025年最後兩個月購買至少1,200萬噸美國大豆，並在2026至2028年每年購買至少2,500萬噸美國大豆等。

上述議題，對美國內部政治的影響不少，例如大豆農民多都在中西部農業州，過去選舉不少是川普鐵粉，但2025年9月時大陸企業並未下單，曾引起巨大壓力。

川普回任後，內外諸多政策的後座力不斷湧現，美國民眾也開始對川普政府有更多不同的聲音。根據蓋洛普11月底民調，川普的支持率已降至36%，較10月分的41%進一步下滑。11月中旬的路透／益普索民調也顯示，川普支持率降至38%。各項民調創下川普第二任期新低的根源，主要還是來自於美國選民對於經濟狀況的不滿，包含通貨膨脹、就業疲弱等。

美最高院川普關稅案 牽動國際經貿

另外艾普斯坦案、「不要國王」抗議、民主黨在紐約市長、維吉尼亞州州長等4場選舉或公投接連獲勝，也衝擊到川普的政治威信，而美國最高法院一旦宣布推翻川普關稅，則美國行政與司法權的拉鋸，勢將會掀起更為波動的國際經貿局勢。

美國期中選舉 可能影響內政、外交

與這些美國內部變化同時進展的是放眼2026年，美中可望舉行四次川習會，美國財政部長貝森特接受CNBC專訪時親口證實這個估計。通話的部分，若按照今年迄今的頻率，2026年也至少還會有4次的川習電話交流。此外雙方軍事溝通管道、經貿磋商機制往來並未中斷。

目前看來，美國與大陸的高層與各領域往來，確實都尚未脫軌，但美國內部政治變化與議程，堪稱是最大的變數。共和黨在美國參、眾議院現在皆掌握多數，但若在2026年期中選舉丟失一或兩院多數，勢將衝擊美國內政，連帶影響到外交。從過去經驗看，川普第一任的期中選舉發生在2018年底，當時共和黨雖守住參議院，但丟掉了眾議院，選後不到半年，美中貿易戰重燃，雙方關係也發生巨大波動。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯近期於環球時報撰文指出，當前中美關係的穩定在一定程度上是美方出於戰術性的需要，「美國國內政治經濟形勢的變化，特別是明年中期選舉大概率將影響到對華關係」。

加碼投入中東 北京鋪路「中阿峰會」

而國際局勢也可能對美中關係發揮連帶作用。俄烏戰爭正處在和平協議（和平計畫）討論期，儘管仍面臨極大不確定性，但若結束戰爭，無疑意味著美歐俄權力格局與大國關係的巨變，北京很難不受任何影響。至於中東局勢，在美國斡旋下雖然加薩和平計畫正在推進，但北京也正加碼投入，像是宣布1億美元巴勒斯坦人道援助等，中共政治局委員兼外長王毅12月底訪問中東三國，則是為明年大陸主辦第二屆「中阿峰會」鋪路。未來雙方在中東的博弈是否升級，還有待觀察。

美國新版國家安全戰略聚焦美國核心國家利益，意在鞏固它於西半球的地位。與北京關係密切的委內瑞拉近期遭到川普政府極限施壓與武力脅迫，但北京並未有大力軍援的跡象。儘管如此，單從這一個案也並不能斷言未來若美國對更多國家如此行事時，北京仍會靜默。

台海備戰進行式 不安感仍持續升高

但不論明年美國期中選舉會帶來多大的波動，北京方面各種「風高浪急」的預應方案甚至早在川普勝選後就已開始鋪陳。明年將是大陸「十五五」規畫頭一年，「科技自立自強水平大幅提高」是重中之重，同時將大力提振消費，「增強國內大循環內生動力和可靠性」，就是要力拚擺脫科技戰與關稅戰的箝制。

針對台海議題，川普曾說，習近平保證在川普任內不會打台灣，所以台海無戰，但目前「備戰」仍是區域周遭的現在進行式。除了台灣加快打造「台灣之盾」，日本在琉球群島的軍事部署也正在不斷增加，另外美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」還建議由台灣出資協助升級菲律賓境內美軍基地；至於共軍在大陸東南沿海部署也持續強化。各方不斷進行「備戰」舉措，顯示不安全感都在升高，因此即使2026年美中關稅戰暫時休兵，美中關係依然存在隱憂和變數。