領袖崇拜工程／樓滅樓起 白宮永烙川普身影

美國總統川普近日下令拆除白宮東廂，豪擲3億美元另建金色宴會廳。雖然白宮堅稱作法並無異常之處，卻引發破壞歷史文物、利益交換，以及川普擴權等爭議。

白宮新聞秘書李維特稱「幾乎每一任總統都曾改建與翻新白宮」，但「官邸：進入白宮私人世界」一書的作者布勞爾說，川普與前任最大不同是過去從未拆毀整個側翼過，如今包括賈桂琳甘迺迪花園與東柱廊只剩瓦礫堆。雖然川普說東廂「與白宮本體完全分開」，實際上東廂透過東柱廊與白宮主體連結。

老羅斯福所興建的東廂曾見證白宮多個歷史時刻。其建成於1902年，最初為大型宴會時賓客進入的入口。小羅斯福任內改建為今日的面貌，以掩蓋二戰期間建立的緊急地下掩體。

軟權力核心 也曾是避難所

相較於西廂充斥政治鬥爭，東廂一直給人軟權力核心的印象，有更多的社交活動，也專屬於第一夫人。它見證前總統塔夫脫與夫人海倫結縭25周年，陪伴前總統尼克森欣賞電影「刺激」，前總統柯林頓也和德州、紐約州州長在這為超級盃喝采。911恐攻期間，東廂地底下的總統緊急行動中心成為時任副總統錢尼的避難所。

白宮稱已採取措施保護東廂的歷史文物，但文物保護人士與民主黨人抨擊123年歷史的建築毀於怪手，過程的透明度不足，更未提前通知或對外諮詢。曾在川普首任擔任白宮新聞秘書與第一夫人梅蘭妮亞幕僚長的葛里向說，「看到這樣的歷史建築在眼前被毀讓我心痛」。

英國廣播公司（BBC）披露，捐錢建廳的金主包括亞馬遜、谷歌、Meta、蘋果等數十間企業，還有數名身價億萬的投資者。法律專家憂心，此融資模式等於開闢花錢就能接近政府的管道。

小布希時代任職白宮政風首席律師的潘特說，川普的宴會廳是道德上的惡夢，透過讓人接近白宮來募款，他們都想從政府拿些什麼。CBS新聞指出，表彰捐款者的具體方案還在研議中，有可能將其名字刻在宴會廳建築結構上。

CBS取得的文件顯示，捐款將由非營利組織國家廣場信託基金會處理。考量到要在政治敏感的區域砸大錢進行建設，部分國會議員與媒體要求提供捐款運用細節與審計報告，避免政治捐款包裝為非營利操作。

川普與政府官員說，白宮缺少舉辦國宴與其他活動的大型場所，建廳有其必要。曾在白宮擔任行政主廚的蒙吉洛向BBC說，建設新宴會廳的錢「最終會回本並撙節開銷」。以往白宮舉辦大型活動有時得在戶外搭帳篷，光帳篷就超過100萬美元，還不包括其他額外成本。

潘特卻說，過去兩黨政府都曾爆發「花錢換影響力」爭議。柯林頓曾因以林肯寢室過夜權換取競選捐款遭審查。新宴會廳的規模產生「巨大誘惑」，有人可能藉此政治募款。原本空間有限代表不是人人能收到白宮邀請，反而限制花錢進場的現象。何況，要證明不當行為存在很難，「川普政府有點超過」。

宴會廳落成 「將遺忘東廂」

紐時記者桑格說，只要宴會廳落成，人們很快就忘記東廂如何建成。更重要的是川普行事風格，從最初的新宴會廳不會「觸及」白宮，說詞改變後卻沒有任何事前通知，而白宮官員細膩的鑽法律漏洞，讓川普可在不徵求公眾意見下就將「民眾之家」的一部分拆除。

川普重返白宮的第一天就奉行「為達目的不擇手段」的政策。諮詢與法律審核在其眼中成為失敗者做法，。但其行愈發肆無忌憚，拆除東廂成為川普擴大總統權力的途徑。其他總統尋求國會的批准，讓國會參與決策，川普卻從上次執政學到教訓：官僚、法官及審查小組只會阻撓其計畫。

前總統杜魯門於1948年徹底翻修白宮，卻仍保留外部結構，並成立由參眾議員組成的委員會監督過程。工程款由納稅人掏腰包，意味著一切都能在國會公開辯論。但白宮卻以安全為由，拒絕討論施工對總統緊急行動中心可能的影響。桑格認為這可能是因為討論此事本身就會耽誤施工，影響其卸任前剪綵。

規模太大 違白宮最初布局

國家歷史保護信託基金會雖警告，宴會廳規模太大已違反1792年白宮最初設計的布局理念，「也可能永久破壞白宮平衡設計，特別是東西廂較小也較矮」。但此時拆除工作已如火如荼展開。

此外，負責審查白宮宴會廳與川普門的藝術委員會全體6名成員10月底遭解聘，改任命支持美國優先的新委員，在重返白宮之初就已任命忠心的夏夫接掌國家首都規畫委員會主席。夏夫9月時稱，委員會僅對建設工程有管轄權，拆除工作則無。

白宮尚未向委員會提交宴會廳建案。考量到委員會有川普任命的官員，有利加速遞交後的審核流程；川普也可能援引杜魯門加建陽台的案例，以藝術委員會僅有建議權為由，繞過委員會審查。無論如何，川普卸任後的白宮，面貌大不同，且有留下他印記的宴會廳。