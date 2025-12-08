領袖崇拜工程／川普凱旋門 「為自己」興建

美國總統川普日前拆除白宮東廂另建宴會廳，預定2029年完工，屆時他已卸任根本用不上，但能在白宮留下個人印記。川普還打算在華府興建凱旋門，直言是為自己所建。這兩項工程，恐成為川普延續個人崇拜的象徵。

美國總統川普10月中在白宮東廳的籌款晚宴上說，將在華盛頓特區的林肯紀念堂對面以法國巴黎的凱旋門為藍本，興建一座凱旋門，以慶祝2026年為美國建國250周年。由於具體開工時間、造價皆不明，聯邦法律也禁止在國家廣場上新建建物，而資金來自支持者捐款更讓工程充滿爭議。

川普說拱門有三種版本：小型、中型及大型，他最喜歡大型，還說白宮宴會廳計畫資金「已全數到位」，剩餘資金將用於建造拱門。當CBS記者問川普這是為誰建造的，川普笑答：「我！它會很美麗」。

頂部雕自由女神 但有翅膀

巴黎凱旋門與「川普門」差異為「川普門」頂部多一座金色帶翼女性雕像。川普雖說是自由女神，紐約的自由女神並沒有翅膀，這座金色雕像更像羅馬勝利女神。

設在紀念廣場 法律很複雜

白宮資深官員向美國有線電視新聞網（CNN）說，拱門仍在設計中，施工時間也還未定。英國廣播公司（BBC）也說，目前仍不清楚具體造價為何，預計「川普門」將坐落波多馬克河對岸，在哥倫比亞特區的聯邦土地上。川普曾表示拱門會設在紀念廣場圓環，由於該處由國家公園管理局負責，意味著新建任何工程都受1986年「紀念工程法」約束。

維吉尼亞州瑪麗華盛頓大學歷史保護中心主任亨利向BBC說，考慮到哥倫比亞特區的特殊地位，想在此建立紀念物相當複雜。這通常需要國會批准，還需通過國家首都規畫委員設定的24道程序，過程由國家首都規畫委員與藝術委員會的審核。

此外，國家廣場雖然是建造紀念碑最理想的地方，但聯邦法律禁止在國家廣場上進行新建設，以維護國家廣場完整性，避免過度擁擠。曾任國家首都規畫委員會主席的布萊恩說，常有組織表達想要在國家廣場上設立紀念碑或紀念館。但「林蔭大道愈來愈擁擠，無法在其上、一旁或周遭設立所有想要的紀念碑或紀念館」。

國會曾在2003年放行，為國立非裔美國人歷史和文化博物館騰出空間。川普相中的地點雖允許建立新紀念建築，但前提是「對美國具卓越且永久歷史意義」。

需數年工程 2026年難完成

再者，建設新紀念物通常耗時數年，很難在建國250周年前完成。亨利說：「必須考慮對環境影響、美學及工程等問題，因此需要數年時間」，光審核過程就至少需要1年。「若按聯邦法律，經國家首都規畫委員會與藝術委員會審核與批准設計案才予以動工，很難想像如何在明年7月4日前完成設計、審核及建設」。

國家公民藝術協會聯合創始人認為，雖然時間不足在250周年前建設一座永久性拱門，但曾有臨時拱門因大眾讚譽而重建為永久性拱門的先例。曼哈頓的華盛頓拱門就是一例，其為慶祝華盛頓就職一百周年所建。

企業高層埋單 遭疑有目的

就在白宮官員苦思如何在聯邦土地上建造「川普門」時，川普解聘負責審查的獨立聯邦機構藝術委員會的6名成員更惹爭議。一名要求匿名的白宮官員向華盛頓郵報證實，「我們準備任命一批新成員，其將更吻合川普總統美國優先的政策」。部分委員預計將審核「川普門」設計案。

至於由誰買單，聯邦法律禁止政府預算用於這類用途，故紀念物發起人須募資。但國會也曾於2005年破例批准撥款1000萬美元興建民權運動領袖金恩博士紀念館。

白宮並未回應「川普門」資金來源，但在10月份的募款晚宴上，川普稱在場的企業高層「非常慷慨」，白宮新宴會廳的建設費用已全數到位。「我們還剩一些錢，我們可能會用這些錢建拱門」。這卻遭質疑讓有心人士有機會與川普建立人脈。民主黨籍參議員華倫在社群媒體上說：「你覺得我們會笨到相信有人會免費給錢？」