威權遺跡去留／歌頌強人政治圖騰 亞洲爭議不斷

北韓領導人金正恩8月在平壤的凱旋門廣場舉行解放80周年慶祝大典，讓這座紀念北韓建國者金日成的建築再度成為焦點。伊拉克於2011年修復前總統海珊為紀念兩伊戰爭而興建的軍刀門，卻引發勾起「民眾不好回憶」的爭議，而緬甸也因為建立獨立英雄翁山將軍的銅像導致少數民族不滿。

北韓誇大抗日戰果 鞏固金氏王朝統治

北韓凱旋門落成於1982年，是為紀念金日成於1925年發起游擊戰，1945年結束日本殖民統治。同時也慶祝金日成70歲大壽，拱門由2.55萬塊白色花崗岩堆砌而成，象徵金日成在世的日子。凱旋門上刻著1925與1945兩個數字，1925年是北韓民眾有組織抗日游擊的開始，1945年則是日據結束，金日成於同年10月返回平壤並在今日紀念碑所在地點向民眾發表勝利演說。

這種敘事將北韓建國歸功於金日成1925年以來的抗日游擊活動。北韓靠本土抵抗取得民族勝利，而非倚賴盟軍介入，最終的獨立更歸功於金日成對游擊戰的戰略指導，凱旋門則是這段歷史的象徵。

學者視此為金氏王朝為鞏固統治而刻意誇大功績。北韓專家、首爾國民大學高階研究員特蒂斯基指出，金日成的游擊隊人數少，部分人因日軍攻勢流亡蘇聯。結束日本殖民的真正原因為蘇聯入侵滿州摧毀日本陸軍的後勤保障，金日成是因蘇聯安排才返國，更印證平壤刻意誇張功績。

此外，興建凱旋門需大量勞動力與建材，當時北韓因計畫經濟導致經濟日益惡化。1954年至1989年間，北韓國民生產毛額年均成長率為4.4%，卻因資源分配效率不佳導致人均成長僅1.9%。

北韓農產與消費品已因為體制僵化與1970年代累積的外債負擔而惡化，復因國家優先發展重工業與興建意識形態象徵而捉襟見肘。發生於1990年代的「苦難行軍」大激化，部分原因即為「面子工程」競爭生產糧食的勞動力。

雖然將資金與人力投入凱旋門建設，能培養意識形態熱情並激發士氣，成為主體思想與政權穩定的基礎。但資源分配的錯誤讓相關投資難以回收，並陷入建設崇拜符號、經濟孤立及發展滯後的惡性循環。

伊拉克修復軍刀門 喚起海珊獨裁回憶

在伊拉克，當地政府因修復前獨裁者海珊所興建的軍刀門而激怒許多民眾。這座拱門由兩把軍刀交織構成，各自為一隻手所握住，而這雙手是復刻自海珊雙手。海珊於1985年下令建造軍刀門，以紀念兩伊戰爭陣亡將士。海珊宣稱劍刃是使用伊拉克士兵槍枝改造而成，環繞拱門底部的則是繳獲自5000名伊朗士兵頭盔。

隨著美國於2003年推翻海珊政權，軍刀門也年久失修，部分結構更於2007年遭拆除。對伊拉克民眾而言，軍刀門象徵海珊長期殘暴統治，當局沒有公開辯論卻悄悄地修復。

官方解釋，修復軍刀門是為美化城市，以接迎接2011年在巴格達登場的阿拉伯聯盟會議。伊拉克曾與鄰國關係緊張，如今可望成為國際社會要角。

時任總理馬里奇的發言人穆薩維說，「我們是文明人，紀念碑是我們國家記憶的一部分」。修復軍刀門象徵著與過去和解，畢竟過去歷史仍存著深刻的分歧。軍刀門與其他紀念碑不同，與海珊獨裁統治的暴行並不是密不可分，「它不影響伊拉克人的自由與權利」。

反對者卻說伊拉克暴力與緊張局勢加劇，此時修復軍刀門「勾起民眾不好的回憶，舊事重提讓人無法接受」。什葉派教士薩德也質疑軍刀門「庸俗到難以言喻的可怕、糟糕且獨一無二」。

翁山蘇姬為父立像 緬甸軍政府移除中

在緬甸，由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟自2016年起在撣邦、克欽邦等多個城市計畫興建緬甸獨立英雄，也是翁山蘇姬父親的翁山將軍塑像，少數族群質疑這些雕像並非英雄事蹟的象徵，而是削弱少數民族權力的具體表現。

翁山將軍曾領導緬甸結束英國殖民統治，並於1946年簽署彬龍協議，賦予邊境民族邦相當自治權，還允諾建立聯邦制以終結民族衝突。隨著翁山將軍遭暗殺，彬龍協議也無疾而終。之後幾年緬甸在多數的緬族軍政府統治下權力日益集中，少數民族的語言、慶典及文學均遭禁止。

雖然全國民主聯盟在2015年取得執政，之後全國爆發軍隊與武裝民兵衝突與緬軍攻擊若開邦羅興亞救世軍，導致逾72萬羅興亞人流落孟加拉，聯合國定調緬甸軍方有意「種族滅絕」。

少數民族主張，中央政府並未與其協調，還拒絕少數民族設立自己的英雄像，甚至建設經費排擠貧困地區發展預算，讓人質疑建像是為了削弱少數民族的文化與經濟地位，讓緬族進一步鞏固強勢地位。

不過，隨著緬甸軍政府籌備今年12月底的全國大選，翁山將軍像正紛紛消失中。專家指出，緬甸軍政府領導人敏昂萊移除塑像意在將翁山蘇姬及其領導的全國民主聯盟自緬甸政治版圖抹去。軍方認為，要削弱翁山蘇姬的政治影響力，就須瓦解民眾對翁山將軍的崇敬。