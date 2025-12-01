比特幣跌破88,000美元 12月開張又掀賣壓
加密幣周一再度大跌，再度點燃原本趨於平息的拋售潮。
根據彭博彙整的報價，比特幣在亞洲早盤一度下挫 4.3%，跌破 88,000 美元；乙太幣也跌 6%，失守 2,900 美元。
10 月初比特幣創下 126,251 美元歷史新高後，市場上 190 億美元的槓桿部位遭斷頭，引發數周的拋售潮。上周賣壓稍歇，使比特幣一度回升至 90,000 美元之上。但周一又掀賣壓，交易者將迎接更大的下探風險。
FalconX 亞太衍生品交易主管麥納提（Sean McNulty）說：「12 月開張明顯轉向避險。」他指出，「最大的隱憂，是流入比特幣 ETF 的資金十分疲弱，逢低買盤幾乎缺席。我們預料這些結構性逆風本月仍會持續，並將 80,000 美元視為比特幣下一道重要支撐。」
美國本周公布的數據將讓外界一窺經濟面貌，也將左右決策官員對 2026 年前利率動向。美國總統川普周日表示，他已決定下一任聯準會（Fed）主席提名人選，並明確強調，他期待新任主席能端出降息。
亞股指數在早盤震盪，前一周才寫下近兩個月以來最強漲勢；標普 500 指數期貨則小幅走低。
