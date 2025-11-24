美中掀搶人才大戰／大陸簽證放寬挑戰大 失業率首當其衝

北京推出K字簽證搶全球青年人才，但挑戰巨大且成效難測，主要挑戰包括大陸內部反彈與就業競爭焦慮，大陸青年失業率高，民眾會質疑為何要吸納外國人才，並可能引發民族主義或就業公平的爭議。

千萬畢業生 就業搶破頭

大陸青年失業率長期處於高點，2025年7月的青年失業率高達19%，加上今年1220萬名大專應屆畢業生就業壓力，K字簽證被部分民眾視為雪上加霜，尤其K字簽證針對STEM領域（科學、技術、工程、數學）的外國青年科技人才，其無需國內雇主即可申請，可能加劇初級工作機會如外包、測試、營運類的競爭，部分企業因外籍人才薪資更低而減少本土應屆生招聘名額，讓青年失業率居高不下。

K字簽證的「無雇主擔保」和「先入境後擇業」政策，顯著降低海外人才赴大陸參與專案的門檻。例如，半導體企業以往引進海外晶片工程師的申請時間可從4個月縮短至1個月，且無需綁定單一雇主，若晶片企業需要大量的低階工程師，藉由K字簽證可快速從印度引進，時間及人力成本將大幅降低。

低門檻搶才 恐搶到低端

K字簽證政策門檻過低，僅要求申請人年齡在18至45歲且擁有STEM領域學士學位即可申請，可能出現的問題如學歷審核漏洞，印度就常有花錢買學歷的現象，部分觀點認為這可能導致低端人口湧入，而非真正的高端人才，尤其擔心吸引來自東南亞、南亞等發展水準較低地區的人員，而非歐美科技人才。

也有觀點認為，K字簽證對青年失業率的影響是雙面刃，短期內可能加劇低端工作機會的競爭，但中長期或可倒逼產業升級、優化市場環境來緩解結構性失業，政策若要達到吸引外國人才的效果及降低大陸青年失業率的衝擊，需結合配套，如職業培訓及落實勞動法等。

配套未跟上 執行遇困難

另外，大陸簽證制度的改革在先，但移民法律體系可能一時間還沒跟上，雖然推出K字簽證，但大陸的移民法、居留權、社會福利制度等尚未完全與之配套，可能出現政策落差或執行困難；加上語言文化與工作環境適應，外國人才需適應大陸的語言環境、商業文化、長工時等，若適應不良，吸引力會減弱。

陸政經情勢 削弱吸引力

在審核與濫用風險方面，K字簽證因不需雇主擔保，可能出現虛假申請、釣魚簽證、低質人才流入等問題，審核壓力大；並導致國際人才吸引力不足，即便開放簽證，但大陸在自由度、法治環境、政治風險、言論空間等方面仍有劣勢，可能讓頂尖人才猶豫。

當大陸的大學生為工作擠破頭時，此時為外國青年開闢免擔保、免offer的綠色通道，對培養本土人才造成一定衝擊。

隨著全球人才流動加速，中國大陸這片古老的土地正以更加開放的姿態，迎接世界各地的青年才俊，但或許只有時間能告訴我們，這道新開啟的門戶，將帶領大陸科技走向怎樣的未來。