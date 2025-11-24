美中掀搶人才大戰／大陸低門檻K字簽證 磁吸科技人才

中國大陸為吸引外國科技人才的K字新簽證計畫10月1日啟動，短短1個多月就有4.6萬件申請案，反觀美國政府日前宣布大幅調漲H-1B簽證申請費用至10萬美元，引發高階人才從美國流向中國的搶人才大戰。

根據美國白宮發布的資訊，企業為目前位於美國境外的H-1B新申請人提交簽證申請時，需支付10萬美元的費用。這一費用遠高於原本的數千美元，白宮強調，這是一次性費用，僅適用於新的申請案，並非年費，現有簽證續簽不受影響，並自9月21日淩晨零時生效，暫定實施12個月。

H-1B門檻陡升 仍有逾47萬人申請

未支付10萬美元費用的境外新申請人將無法獲得H-1B簽證入境美國。這主要影響那些計畫從美國境外開始新工作的申請人。對於已經在美國境內的留學生或持有其他簽證的申請人，則不受此新費用影響。

H-1B推出的初衷是為美國企業引進全球頂尖的科學、技術、工程和數學領域專才，以解決技術缺口、促進技術創新和經濟發展，例如出生南非的特斯拉執行長馬斯克，當年就是拿到H-1B簽證才來到美國。H-1B每年限額8.5萬張，經抽籤頒發，2024財年的中籤率約14.6%。今年至今已有超過47萬人申請。

美商會告政府 損害美國企業利益

不過，美國商會等組織已提起訴訟，認為這一舉措違法，並損害美國企業利益，特別是使初創企業和中小型企業難以獲得所需人才。

美國政府表示，此舉旨在確保美國引進的是「高技能、不能被美國人替代的人才」，並認為H-1B專案存在「系統性濫用」，被一些企業用其引進低成本外籍勞動力。

美國政府會調漲H-1B簽證其實有跡可循，一方面是政府缺錢，另一方面是企業確實有濫用該簽證的現象，統計資料顯示，2025財年申請H-1B簽證人數最多的是亞馬遜，超過1萬件，其他科技公司如微軟、Meta、蘋果和谷歌各獲得超過4000件核准。

在美國收緊H-1B簽證之際，中國大陸趕緊推出K字新簽證，並從今年10月1日實施，專門面向外國青年科技人才，旨在吸引全球STEM（科學、技術、工程、數學）領域人才來中國大陸交流、創業或從事科研工作，K字簽證被納入普通簽證類別，主要針對18歲至45歲、在STEM領域獲得學士及以上學位或從事相關教育科研工作的外國青年科技人才。

該簽證無需國內單位提前邀請，需從知名高等院校或科研機構獲得STEM領域學士及以上學位，持證人可從事教育、科技、文化等領域的交流及創業活動，首次簽發最長5年有效期，每次入境可停留180天，允許多次往返。

陸新青年簽證 填補科技人才空白

中國科學院主導發布的「中國科技人才發展報告」顯示，大陸STEM領域青年人才缺口年均增長12%，人工智慧、量子電腦等頂尖的高級研究員中，外籍比率不足5%。「十五五規畫」（2026年至2030年）明確提出要建設具有全球影響力的教育中心、科學中心、人才中心，而現有R字簽證門檻過高（需省部級單位認定高層次人才），F字簽證又限制短期單次活動。K字簽證的誕生，正是為了填補潛力型科技人才的空白。

K字簽證是大陸加強國際科技合作的重要舉措，通過簡化流程吸引青年人才，推動前沿領域（如人工智慧、新能源）的發展，大陸商務部研究院指出，此舉將加速大陸科技進程，縮短與國際先進水準的差距。

K字簽證持證人可同時開展學術交流、科技創業、商務洽談等多元活動，簽證有效期最長達5年，且允許在大陸期間轉換身分。一位仲介機構人士透露，這相當於給海外科技人才發了張「中國探索卡」，政策特別允許「先入境後就業」，解決海外人才觀望期無法實地考察的問題。

與R簽「院士級」門檻相比，K簽更看重教育背景而非職稱；相較F簽必須由接待單位擔保的繁瑣流程，K簽實現「材料減半」；相比Z簽綁定單一雇主，持K簽者能自由參與產學研合作。

外界預估，AI、半導體、生物醫藥等大陸積極尋求突破的「卡脖子」領域將成最大受益者。有大陸半導體企業人資部門估算，過去引進一名海外晶片工程師，從發offer到辦妥Z簽，平均需4個月，現在青年人才可持K簽直接到大陸工作，申請時間直接縮短到1個月，若是打造國際聯合實驗室，人才成本及時間成本大幅降低，而初創科技公司獲取海外技術合夥人的成功率或提升50%。

中國大陸K字簽證的申請費用尚未公布，但外界推估約人民幣1萬元（約台幣4.3萬元），與美國H-1B簽證的10萬美元（約台幣300萬元）相差巨大。

頂尖科技人才 開始從美流向中國

K字簽證上路僅1個多月，已傳出有4.6萬件申請，搶人才的效應已發生，不只是青年人才，還擴大到頂尖科技人才，CNN統計，去年以來至少85名在美國工作的頂尖科技人才轉投大陸研究機構，包括太空、AI、數學和生物科技專家。

由於白宮削減科研預算、加強審查外國人才，而北京卻擴大本土創新投資，美國人才流向大陸趨勢將進一步加劇，加上K字簽證的推波助瀾，原本要流向美國的科技人才，可能轉向大陸。