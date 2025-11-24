科技大國地位鬆動／H-1B簽證天價 美科技業仍重金搶才

美國總統川普9月簽署行政命令，將H-1B工作簽證費用調漲至10萬美元，衝擊高度依賴外籍技術人才的科技產業，包括亞馬遜、谷歌、Meta等大型企業恐損失利潤達數億甚至數十億美元。然而，為了在人工智慧（AI）競賽中搶占上風，Meta等科技龍頭仍重金搶聘頂尖人才，甚至自微軟等競爭對手積極挖角。

由於H-1B簽證讓雇主以低於本國專業勞工的薪資聘僱外籍技術人才，而美國企業又對資訊科技人才的需求孔急，調漲費用恐對嚴重依賴國外技術勞工的科技業造成衝擊，尤以AI領域為甚。

據美國公民及移民服務局統計，2024年申請H-1B簽證獲核准最多的前十大企業，亞馬遜、谷歌、Meta、微軟及蘋果等科技企業均榜上有名；其中，亞馬遜獲核准H-1B簽證數更是自2020年起年年居冠，亞馬遜服務公司在2024年獲得9265份H-1B簽證。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐證券分析部門主管奈森說，「適用H-1B的人不到美國勞動力的1%，推動創新的影響力卻遠超過預期」。

據貝恩公司數據，自2019年以來，AI相關職缺數量每年增加21%，但適合人才的數量卻未能跟上需求的腳步，致使人才缺口不斷擴張。到了2027年，美國AI相關的職缺需求恐達130萬，人才供應卻低於64.5萬人，一半AI職缺恐出現懸缺。

這導致科技業掀起高薪搶聘潮。數十名負責招募AI研究人員的人士對路透說，自從ChatGPT於2022年問世以來，招募科技人才已升級至搶奪職業運動員的程度。

包括OpenAI與谷歌在內的企業積極招攬憑一己之力就能決定公司興衰的「個人貢獻者」。科技界固然有「最頂尖工程師生產力為一般人的10倍」一說，但AI產業中最頂尖的研究員往往比一般人產能高出1萬倍。

近日在複雜數學與科學推理上取得突破的OpenAI研究員布朗說，自己在2023年尋覓工作時就蒙科技巨頭爭相挖角，他曾和谷歌共同創辦人布林共進午餐，到OpenAI執行長奧特曼家裡打撲克，馬斯克也親自打電話說服他加入AI新創公司xAI。布朗最終加入OpenAI，但他說OpenAI開出的薪資還不是最高的。

根據追蹤科技業薪資的Comprehensive.com數據，大型科技企業的頂級工程師平均可獲28.1萬美元的薪資與26.1萬美元的股票。但7名知情人士透露，各家公司不惜開出數百萬美元的獎金與薪水，搶奪明星級研究員。

2名消息人士對路透說，曾有部分OpenAI的頂尖研究員有意跳槽「安全超級智慧」，OpenAI祭出200萬美元的獎金挽留，外加價值超過2000萬美元的股票，部分人甚至只要待1年就能全數拿到。「安全超級智慧」是由OpneAI前首席科學家蘇茨克維創立的AI新創公司。

另2名知情人士也說，英國人工智慧公司「十一實驗室」也曾挖角OpenAI研究員，讓後者開出100萬美元挽留人才。消息來源也說，OpenAI頂尖研究員的年薪常超破1000萬美元。

谷歌旗下研究公司DeepMind則向頂尖研究員提供每年2000萬美元的薪酬，還額外發放專屬AI研究員的非周期性股票獎勵。