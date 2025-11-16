粉絲經濟新藍海／泰星崛起 南方製造取代北方輸入

數十年來，亞洲流行文化的輸出方向幾乎一面倒，日本J-pop、南韓K-pop長期壟斷娛樂標準，華語流行音樂也曾在區域內居主導地位，東南亞觀眾則長期被視為文化內容的接受端。

如今，一場由「南方製造」驅動的文化逆流，從根本上挑戰這個格局。東南亞已不再只是被動消費市場，而是能生產內容再反向輸出的新一代製造中心，其中以泰國最具代表性，不僅創造了如「2gether」、「黑幫少爺愛上我」等風靡全球的戲劇，更誕生了Bright、Win、Billkin、PP Krit等一線明星。

泰劇大舉輸出 追星風向轉向南方

泰國影視產業近年急速崛起，利用全球粉絲網路和串流平台，再結合自身的文化開放與製作彈性，成功將泰國娛樂輸出國際，形成「T-Wave」熱潮。

T-Wave的核心並非傳統偶像音樂，而是一個長期被忽視的利基市場：BL（Boys' Love）劇，在泰國被稱為「Y系列」。自2007年「暹羅之戀」以來，相關題材在泰國逐漸萌芽。

2020年新冠疫情期間，「2gether」（只因我們天生一對）在YouTube上免費播出，搭配多語言字幕，為泰劇奠定了龐大的國際粉絲基礎。2年之後，「黑幫少爺愛上我」則將BL推至產業化高點，運用電影級攝影、動作場面與成熟敘事，在191個國家登頂串流榜，正式宣告泰國戲劇的全球競爭力。

複製優化韓流 粉絲與偶像談戀愛

根據暹羅商業銀行SCB EIC的估算，BL產業2025年市場規模將突破49億泰銖（合台幣46.8億元），成為國內娛樂產業成長最快板塊。

泰國娛樂的聰明之處，不僅止於內容，更在於對粉絲經濟的精準操盤。它們有系統地吸收並優化K-pop的粉絲模型，包括高頻率社群媒體互動、藝人直播，以及粉絲見面會與周邊商品銷售，並將原本「偶像被幻想成情侶」的地下文化，轉化為官方商業策略。

演員被公司長期以「CP組合」形式推廣，聯名代言、共同巡演、舉辦粉絲見面會，這種直接回應粉絲情感投射的運營模式，取代傳統模糊的「戀愛幻想」，讓粉絲黏著度更高，也更容易轉化為實際的商業動能。

泰國的成功並非個案。菲律賓被譽為「P-pop之王」的男團SB19，由南韓娛樂公司ShowBT的海外分支所打造，沿襲K-pop的嚴謹訓練模式，成為首個獲得美國告示牌音樂獎提名、打入社群50榜單前10名的東南亞團體。越南的V-pop則憑藉TikTok演算法與旋律感染力，以「See Tình」等單曲在全球爆紅。

南方製造模式 重塑亞洲市場版圖

這些例子顯示，東南亞國家已能自主生產具國際競爭力的娛樂內容。這種「南方製造」模式也正在改變亞洲粉絲文化的運作方式，如今泰國、菲律賓和越南藝人能透過社群媒體、串流平台，以及語言親和力，直接打入區域市場，顯示東南亞的偶像影響力正跨越國界，重塑整個亞洲的娛樂版圖。