粉絲經濟新藍海／大陸飯圈亂象 官方出手整治

大陸十五屆全運會日前登場，中央先公告整治組織「肉搜」洩露運動員、教練、裁判等個人隱私，誘導網路暴力等「飯圈」（粉絲社群）不良行為。

在大陸，飯圈文化不只是粉絲單純追星行動，還發展出私生飯、打榜、網路罵戰等亂象。私生飯源於韓語詞彙，指蹲點藝人住家、安裝竊聽器等違法行徑。打榜則指透過投票或募資購買產品，干預線上榜單排名。飯圈現象惡化，演藝圈和體育界等人士都深受其擾。

灰色產業鏈 規模17兆元

飯圈文化背後存在規模龐大的灰色產業鏈，涉及假扮粉絲跟拍藝人的「代拍」、盜賣藝人行程與個資的「黃牛」等不同利益群體。BBC在2021年引述的報告指出，大陸的飯圈經濟及其相關產業規模高達人民幣4兆元，約台幣17兆，顯然已形成一套高度商業化的運作系統。

一位長期追星、曾在某位大陸藝人官方粉絲團擔任無酬幹部的女性，在接受大陸Podcast節目「奇妙故事局」訪問時提到，前述飯圈文化在大陸興起的時間點，大約在2016年南韓部署薩德反飛彈系統事件後，當時大陸的限韓令導致南韓藝人無法到大陸演出，韓劇也被限制播放，許多大陸粉絲因而將目光轉向大陸娛樂圈。

她還透露灰色產業鏈中的價碼，例如拍攝已成名的男明星，一張照片獨家賣給粉絲能開價人民幣上千元，黃牛販售的藝人行程則能喊價到人民幣8千多元。

規範榜單應援 祭最嚴監管

大陸官方媒體過去曾肯定飯圈文化自發宣傳的「正能量」，將其看作是一種網路民族主義的擴張工具。但從2021年開始，官方意識到飯圈的負面影響，接連出手整治，包括取消藝人榜單、嚴管經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕資訊、規範應援集資行為等。

相關整治行動一路延續到現在，堪稱已祭出最嚴監管，仍未能完全遏制，例如今年7月大陸熱播BL劇「逆愛」男主角梓渝被「私生飯」緊迫跟拍、跟車，直播期間收到騷擾電話，促使經紀公司對私生飯採取法律行動。

當最嚴監管遇上規模最大市場，法規還能起到多大作用，恐難令人樂觀。