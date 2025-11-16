聽新聞
0:00 / 0:00

粉絲經濟新藍海／大陸飯圈亂象 官方出手整治

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸十五屆全運會日前登場，中央先公告整治組織「肉搜」洩露運動員、教練、裁判等個人隱私，誘導網路暴力等「飯圈」（粉絲社群）不良行為。

在大陸，飯圈文化不只是粉絲單純追星行動，還發展出私生飯、打榜、網路罵戰等亂象。私生飯源於韓語詞彙，指蹲點藝人住家、安裝竊聽器等違法行徑。打榜則指透過投票或募資購買產品，干預線上榜單排名。飯圈現象惡化，演藝圈和體育界等人士都深受其擾。

灰色產業鏈 規模17兆元

飯圈文化背後存在規模龐大的灰色產業鏈，涉及假扮粉絲跟拍藝人的「代拍」、盜賣藝人行程與個資的「黃牛」等不同利益群體。BBC在2021年引述的報告指出，大陸的飯圈經濟及其相關產業規模高達人民幣4兆元，約台幣17兆，顯然已形成一套高度商業化的運作系統。

一位長期追星、曾在某位大陸藝人官方粉絲團擔任無酬幹部的女性，在接受大陸Podcast節目「奇妙故事局」訪問時提到，前述飯圈文化在大陸興起的時間點，大約在2016年南韓部署薩德反飛彈系統事件後，當時大陸的限韓令導致南韓藝人無法到大陸演出，韓劇也被限制播放，許多大陸粉絲因而將目光轉向大陸娛樂圈。

她還透露灰色產業鏈中的價碼，例如拍攝已成名的男明星，一張照片獨家賣給粉絲能開價人民幣上千元，黃牛販售的藝人行程則能喊價到人民幣8千多元。

規範榜單應援 祭最嚴監管

大陸官方媒體過去曾肯定飯圈文化自發宣傳的「正能量」，將其看作是一種網路民族主義的擴張工具。但從2021年開始，官方意識到飯圈的負面影響，接連出手整治，包括取消藝人榜單、嚴管經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕資訊、規範應援集資行為等。

相關整治行動一路延續到現在，堪稱已祭出最嚴監管，仍未能完全遏制，例如今年7月大陸熱播BL劇「逆愛」男主角梓渝被「私生飯」緊迫跟拍、跟車，直播期間收到騷擾電話，促使經紀公司對私生飯採取法律行動。

當最嚴監管遇上規模最大市場，法規還能起到多大作用，恐難令人樂觀。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金融三業曝險出爐 銀行業占淨值比降至14.8%再創新低

陸人形機器人也「內捲」？ 租金較年初高點暴跌9成

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

官方呼籲避免前往日本後 陸網友紛紛曬退票成功紀錄

相關新聞

粉絲經濟新藍海／全球娛樂「南向」 搶攻東南亞

"年輕人口激增、數位原生世代崛起，使東南亞成為全球娛樂產業的新熱區，年輕粉絲憑藉驚人的消費力與社群影響力，不再只是被動等...

粉絲經濟新藍海／泰星崛起 南方製造取代北方輸入

數十年來，亞洲流行文化的輸出方向幾乎一面倒，日本J-pop、南韓K-pop長期壟斷娛樂標準，華語流行音樂也曾在區域內居主...

粉絲經濟新藍海／日娛擁抱社群 韓流拚IP宇宙

日本娛樂產業過去曾是亞洲流行文化主流，但近年陷入國內市場飽和、難在串流時代走出日本等全球化瓶頸，僅剩動漫一枝獨秀，大幅落...

粉絲經濟新藍海／大陸飯圈亂象 官方出手整治

大陸十五屆全運會日前登場，中央先公告整治組織「肉搜」洩露運動員、教練、裁判等個人隱私，誘導網路暴力等「飯圈」（粉絲社群）...

粉絲經濟新藍海／追星商機大 老少都埋單

“直播、AI、專屬粉絲俱樂部等技術廣泛應用是促成市場成長關鍵，傳統粉絲互動正在轉變為沉浸式且可營利的體驗。”

世界金融新秩序之戰／穩定幣、CBDC雙軌並行 可能成主流

穩定幣與各國中央銀行數位貨幣（CBDC）究竟是競爭還是互補，近年成為各國政策討論的焦點。在數位金融迅速發展下，兩者發行主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。