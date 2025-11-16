粉絲經濟新藍海／日娛擁抱社群 韓流拚IP宇宙

日本娛樂產業過去曾是亞洲流行文化主流，但近年陷入國內市場飽和、難在串流時代走出日本等全球化瓶頸，僅剩動漫一枝獨秀，大幅落後鄰國南韓帶動的韓流。近期不少日本藝人積極尋求走向國際，與串流平台合作、透過多元社群和海外粉絲深度互動「寵粉」，成為日本重振粉絲經濟的新戰場。

日本轉戰海外 急起直追

日本音樂與影視因國內市場龐大，長年以內需為主，以音樂為例，日本唱片協會統計，2024年日本音樂銷售仍以實體為主，串流僅占34.4%，遠低於全球平均的69%；影視方面，日本總務省調查顯示，2021年日本電視出口總額655.6億日圓，動漫占567.2億日圓，真人劇集僅36.1億日圓占5.5%。

一些藝人和製作公司已察覺到日本的海外困境，正在改變經營策略。剛來台辦完見面會，12月將再度來台參加南韓亞洲明星盛典（AAA）的佐藤健便是一例。佐藤健2022年因出演Netflix日劇「初戀」被全球更多觀眾認識，今年進一步在Netflix投資的日劇「Glass Heart」中擔任製作人，展現拓展串流平台野心。佐藤健受訪時曾說，目標是讓日劇被全世界看到。

花式互動寵粉 增加黏著

「Glass Heart」也搭上韓流，劇中歌曲MV找來韓國女團i-dle成員薇娟擔任女主角，雙方還在IG上連線直播；此外，為與海外粉絲更多互動，佐藤健今年也開設IG和TikTok，大量直播、發布幕後和生活開箱影片；平日也會利用視訊通話APP不定期「打電話」給粉絲，還有機會一對一通話，營造專屬互動體驗。

「國內市場已經完全成熟並趨於平穩，現在是擴大範圍的時候了。」日本今年首度舉辦日本音樂大獎，主席野村達矢受訪道出日本困境。隨著日本娛樂圈開始重視與粉絲連結，或許將成為打開國際市場的契機之一。

在首爾清溪川旁的舞蹈教室，約30名外國年輕人隨著韓語和英語交錯的加油聲，學習Netflix熱門動畫「K-pop獵魔女團」中虛構男團Saja Boys的舞蹈，這堂課是首爾觀光公社每周舉辦的「學習K-pop舞蹈」。來自伊朗的24歲遊客Kiana表示：「比起參觀韓劇取景地，一起跳舞感覺更特別。」

為「K-Pop獵魔女團」劇中女團HUNTR/X的原唱歌手，9月於MTV音樂錄影帶大獎紅毯上擺姿勢。（路透）

美國動畫電影「K-pop獵魔女團」自今年6月登上Netflix後席捲全球，連續蟬聯全球電影排行榜冠軍，原創歌曲「Golden」更登上美國告示牌全球榜首。動畫融入韓國食物與薩滿信仰等元素，激發全球對韓國食品、旅遊和文化的需求。

K-pop影響力 帶動出口

K-pop崛起核心在於龐大的粉絲群。社會學家理查茲接受朝鮮日報採訪時指出，K-pop粉絲善用社群媒體，將聽眾轉變為熱情的傳播者，學習韓語、購買周邊商品，甚至旅遊朝聖。這股文化吸引力更轉化為商業價值，韓國進出口銀行估計，K-pop出口每增加1億美元，將帶動消費品銷售成長22億美元，成為推動韓國產業出口的主要動力。

BTS直播1場 2千萬次收看

為精準捕捉並最大化粉絲經濟效益，K-pop產業近年透過自營粉絲社群平台重塑偶像與粉絲的關係。以南韓娛樂公司HYBE旗下平台Weverse為例，全球下載量突破1.5億次，每月活躍用戶約千萬人，9成來自海外。BTS成員柾國一場直播創下即時觀看2千多萬人次紀錄，凸顯K-pop粉絲社群的全球號召力。

Weverse總裁崔俊接受路透採訪時指出，平台使用者是「具有高度參與熱情的超級粉絲」，平台掌握粉絲數據和需求，娛樂公司如今不僅打造明星，更經營「超級IP」，將偶像故事延伸至漫畫、遊戲、影劇與商品。HYBE推出網漫「Dark Moon」全球觀看突破2億次，BTS主題手機遊戲「BTS World」下載量超過1600萬次，其打造的偶像宇宙宛如「韓國版漫威」。

文化評論家車宇鎮分析，「K-pop更是一種以粉絲為中心的商業模式。」將粉絲熱情轉化為實際收益，持續塑造並引領全球流行文化。