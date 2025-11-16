粉絲經濟新藍海／追星商機大 老少都埋單

直播、AI、專屬粉絲俱樂部等技術廣泛應用是促成市場成長關鍵，傳統粉絲互動正在轉變為沉浸式且可營利的體驗。

今年34歲、目前住在日本的OY（化名）是日本女子團體「Atarashii Gakko!」的鐵粉，踏遍全球追星，平均每個月會看1到2次在日本各地的演出，去年曾赴洛杉磯、新加坡聽演唱會，今年年底將飛往澳洲，明年則可能跟隨偶像腳步前進中南美洲。

除了演唱會，OY還加入了享有優先抽票、專屬直播及實體活動等福利的粉絲俱樂部，出新周邊也一定支持，T恤、徽章等小物掛滿家中；先前該團體曾推出每次800日圓的線上扭蛋活動，扭到頭獎的粉絲可以和偶像一對一聊天2分鐘，OY當時花了超過7千元台幣、抽了45次，「有粉絲抽了300多次」。OY計算，連同出國看演唱會的當地開銷，2024年她花在追星的總金額約160萬日圓（約32萬台幣），今年預估也差不多。

粉絲消費力 重塑娛樂產業

OY的追星生活不是個案，從泰勒絲「時代巡迴」創下史上首個超過20億美元的演唱會票房，到充滿懷舊情懷的綠洲合唱團復出門票被黃牛炒到近百萬台幣，甚至引起英國政府介入調查，全球「粉絲經濟」正以前所未有的規模重塑娛樂產業版圖，不分世代都是其中一員。根據市調公司Future Market Insights報告，全球粉絲互動市場2025年規模將達72.4億美元，2035年預計將提高至378.9億美元。

報告進一步觀察，直播、AI、專屬粉絲俱樂部等技術廣泛應用是促成市場成長關鍵，傳統粉絲互動正在轉變為沉浸式且可營利的體驗。粉絲經濟的驅動核心已不只是賣演唱會門票，從與粉絲單獨視訊通話，到限定直播、粉絲問答，再到一對一實體互動、客製化周邊，無論線上還是線下，「專屬於我」的互動需求都不斷增長。

金融時報音樂評論家亨特-蒂爾尼觀察，隨著社群媒體和串流平台使用量放緩，維繫超級粉絲被視為一筆寶貴財富。舉例而言，新興應用程式「Sesh」主打藝人與粉絲直接溝通，粉絲可以獲得獨家內容，藝人則能得到核心粉絲的行為數據，目前已有300多位藝人、13億聽眾使用，巴西流行樂壇天后安妮塔等人皆是用戶；華納音樂也傳出開發粉絲互動應用程式，知名歌手紅髮艾德正在試用。

經濟不確定 娛樂支出不減

「在經濟不穩定時期，生活有時需要增添一些歡樂和刺激。」AEG Global Partnerships調查顯示，近7成樂迷參加現場活動會感到興奮、22%樂迷認為正面情緒會成為持久記憶。