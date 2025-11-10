世界金融新秩序之戰／川普一家大賺加密幣 遭疑利益衝突

美國總統川普簽署「天才法案」，要讓美國成為「世界加密貨幣之都」，而川普兒子旗下加密貨幣企業的代幣＄WLFI也成功上市，川普家族不斷擴張對加密貨幣的影響力，加密貨幣也成為川普家族商業帝國主旋律，卻也引發利益衝突的疑慮。

川普父子2024年共同成立的加密貨幣公司「世界自由金融」，所推出之代幣＄WLFI也於今年9月上市，估計川普家族資產的帳面價值增加至少50億美元，實際獲利逾10億美元。這次發行類似首次公開發行，過去透過私下購買＄WLFI的人無法交易手頭上的代幣，上市後可像公開上市公司股票一樣買賣。

華爾街日報說，這波首次交易可能是自川普就任總統以來，其家族最大的財務成就。連同川普本人在內，其家族持有近4分之1的WLFI代幣。川普3個兒子是世界自由金融的聯合創辦人，川普本人也被授予「榮譽共同創辦人」。

WLFI可能是川普家族最有價值的資產，勝過其在過去十多年來的房地產投資組合。儘管自川普上任以來，其家族仍持續從事全球房地產交易，但快速發展的加密貨幣業務已創造最大的初期影響。

世界自由金融 稱可MAGA

川普在競選期間發起世界自由金融，說有助於「透過加密貨幣讓美國再次偉大」。川普推動加密產業成長，放寬監管並大力宣傳私人數位貨幣對振興美國經濟的潛力，則讓世界自由金融在2025年崛起。

WLFI首次交易前，世界自由金融於今夏收購一間上市企業，並自投資者募集約7.5億美元用於購買加密貨幣。華爾街日報披露，這是一次不尋常的循環交易。由於買賣方為同一方，川普家族可保留代幣銷售收益的4分之3並因此賺進5億美元。

在全球最大加密貨幣交易所幣安，WLFI的開盤價格約0.3美元，隨後逐漸跌至0.2美元左右。相較於投資人2024年一開始自世界自由金融購買時的0.015美元相比，買家已獲利甚豐。若以高價計算，川普家族持有價值估計逾60億美元。

家族儲量驚人 兌現有難度

若加上其他加密貨幣事業的持股，川普家族加密貨幣的儲量就更為龐大。川普相關實體控制約80%的川普迷因幣，價值約數十億美元。川普旗下的一間信託基金也持有已上市的「川普媒體」逾半股權，後者不但經營社群媒體「真實社群」，也購買並持有加密幣，其持股價值估計約25億美元。

但即使少量出售加密貨幣也可能導致價格下跌，川普家族想兌現加密幣有其困難。世界自由金融說創辦人與團隊成員持有的代幣仍無法拋售，而早期買家最初也只能交易持有量的5分之1。此外，加密貨幣價格容易波動，意味著川普的財富規模恐出現大幅波動的現象。今年1月推出的川普迷因幣就呈現最初價格飆升，隨後暴跌一事。

被指可藉此影響川普家族

反對者主張，世界自由金融可能成為影響川普家族的潛在媒介，其成長更是受有求於白宮的夥伴與投資客所推動。不過，白宮新聞秘書李威特說，「總統及其家人從未有、也永遠不會涉入利益衝突」。川普數十億美元的房地產、高爾夫、媒體及其他商業利益，均由其子女的信託基金管理。

川普近日赦免違反美國反洗錢法的幣安共同創辦人趙長鵬，幣安是世界自由金融的「重要支持者」，讓人懷疑因資助穩定幣獲赦免。但白宮聲明稱拜登在「沒有任何詐欺指控獲明確受害者下，對趙長鵬窮追猛打」，「重創美國作為科技與創新全球領導人的聲譽」，「對加密貨幣的戰爭到此為止」。

魏科夫飛阿聯 也談加密幣

華爾街日報也披露，在川普就職前1個月，中東特使魏科夫飛往阿拉伯聯合大公國，除與王室討論區域議題，還出席加密貨幣會議。不到5個月後，魏科夫兒子，世界自由金融聯合創辦人也宣布阿聯將購買價值20億美元的新加密貨幣，每年預期的數千萬美元利潤將由魏科夫家族、聯合創辦人及擁有60%股權的川普家族瓜分。