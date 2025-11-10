世界金融新秩序之戰／穩定幣撐美元霸權 引多國跟進

對中國來說，美元掛鉤的穩定幣不只是經濟挑戰，也是政治威脅。畢竟，北京對資金流動的控制始終是中國經濟與金融活動的核心所在。

美國總統川普於7月中旬簽署「天才法案」，要求穩定幣應取得如美元、短期美國公債等流動資產的支持，還要求發行者每月公開披露儲備資產的組成，讓穩定幣可信度提升，吸引零售業者、銀行及顧客更樂意使用穩定幣即時轉移資金。川普此舉不只讓日韓積極跟進，更反映出美國搶占主導權、鞏固金融霸權的戰略企圖。

「天才法案」讓美加密幣相關公司的股票價格上揚，加密貨幣以太幣的價格也創今年新高，摩根大通集團執行長戴蒙也表示正計畫更多參與穩定幣，連鎖零售商沃爾瑪、美國電子商務巨頭亞馬遜及花旗集團等紛紛考慮推出穩定幣。

能即時結算 可望走入日常

相較於傳統銀行支付需數日才能到帳，跨國支付則需更長的時間；穩定貨幣擁有即時支付與結算的優勢，結合「天才法案」為穩定幣與美元掛鉤設立聯邦法規與指導方針，數位資產有望成為日常支付與資金流動工具，「銀行2.0」的概念儼然成形。

亞洲國家中，日韓兩國銀行業打算跟進發行穩定幣。歐盟官員也擔心，「天才法案」將刺激市場使用與美元掛鉤的穩定幣，影響其數位貨幣競爭力，正考慮在公共區塊鏈平台以太坊、Solana上運作數位歐元。

維持戰略自主 需數位歐元

歐洲央行管委會委員西波隆說，天才法案讓「歐元存款轉到美國，加強美元在跨境支付中的作用」。為保護歐元在整個歐洲大陸的主導地位，歐盟也需要數位歐元來維持「歐洲金融穩定與戰略自主」。

中國大陸部分經濟學家也警告，由於大部分穩定幣與美元掛鉤，故穩定幣流通範圍擴大將深化美元主導地位，讓北京錯過影響下一代全球支付體系的機會。美國對外關係委員會研究員劉宗媛說，「對中國來說，美元掛鉤的穩定幣不只是經濟挑戰，也是政治威脅」。畢竟，北京對資金流動的控制「始終是中國經濟與金融活動的核心所在」。

這恰好呼應美財長貝森特說法，穩定幣將鞏固美元作為全球儲備貨幣的地位，擴大美元經濟的准入，提高美國公債的需求，反映川普希望藉穩定幣維持美元作為全球最主要貨幣的地位，並搶占規則主導權、避免金融系統性風險，以達成維持美金融霸權的戰略企圖。

相較於其他加密貨幣價格劇烈波動，穩定幣一般以1比1與美元掛鉤，價值穩定讓其受加密貨幣交易者青睞。此外，傳統支付涉及多個中介機構，還只能在工作日結算，造成多筆費用與結算延遲，而穩定幣即時、低手續費及跨境交易的特點，讓其交易量有望在10年內超過傳統支付。

6.6兆美元存款 恐離開銀行

隨著穩定幣成為主流金融體系的一部分，銀行也因加密貨幣威脅其業務而高度警覺。銀行面臨的一大問題是穩定幣對客戶存款產生磁吸。據美國財政部4月份評估報告，穩定幣可能造成6.6兆美元的存款外流，具體數字取決於穩定幣發行者能否提供與銀行相似的收益率。

麥肯錫公司7月份報告指出，儘管「天才法案」等監管架構明確要求發行者應有美元、短期公債等儲備，定期披露資產組成使其更具穩定性，但目前穩定幣並未遵守；部分穩定幣更曾因儲備項目的不確定性引發市場恐慌，造成穩定幣與貨幣脫鉤的結果進而衍生信任危機。

穩定幣能否即時贖回也會影響持有者的信任感，加上穩定幣可能被用於洗錢、詐欺等非法活動，如何讓發行者符合法規並加強透明度，成為解決信任危機的關鍵。