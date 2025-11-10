世界金融新秩序之戰／從壽險到股市 穩定幣使用場景待開發

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇認為，台灣在保險與資產管理領域具有龐大資金池，若能透過代幣化存款、鏈上基金或以穩定幣作為底層結算單位，打造「合規版的數位資產平台」，不僅能拓展年輕投資者，也能讓全世界想要投資台灣的人得到又快又新的工具，甚至台灣傳統壽險資金也可以用穩定幣作為其資產配置管道。

李鎮宇看好穩定幣有助於提升台灣金融市場與國際連結度，而且可避免台灣在新一波數位金融基礎設施重組中被邊緣化。

一家以數位金融知名的銀行主管也預期，穩定幣在新興市場尤其是東南亞地區的使用會愈來愈風行，台灣和東南亞市場連結高，將是未來使用穩定幣的重要場景。主管分析，穩定幣交易的匯款成本低，而且即時性高，被竄改機率也低，例如用在移工匯款，穩定幣使用的空間就很大，尤其是穩定幣值波動不像比特幣這麼大，也可避免匯率風險。

若以新台幣在全球市場的流通性來看，玉山銀行指出，由於台幣在國際清算市場的影響力向來較弱，不易在境外交易上產生影響力。同時台灣境內的電子支付及信用卡支付都很發達，因此台幣穩定幣的使用場景尚待開發，也許可以進一步觀察是否有跨境供應鏈，以台幣收取發展中國家貨款的需求。

玉山銀行進一步建議，倘若黃金代幣化、ETF（指數型股票基金）RWA（現實資產代幣化）能持續發展，又例如透過股票切割、代幣化方式來增加對台股明星股投資空間，也許對台幣穩定幣使用場域擴大有幫助，但監理機制也需同步到位。

遠東銀行AI數位金融事業群副總戴松志分析，穩定幣必須從通用性和使用性兩個層面檢視，穩定幣若想從虛擬世界回到實體世界，就必須再換回法幣，美元穩定幣在全球市場最大，正是因為美元流通性最佳。他指出，一旦有風險，銀行也會出面擔責，由於台灣加密貨幣交易所普遍較小，民眾對其信任感自然不如銀行。他認為使用場景能有多大，仍是穩定幣發行後最重要的問題。