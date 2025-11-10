世界金融新秩序之戰／台版穩定幣 發行進入最後倒數

金管會主委彭金隆日前在立法院指出，「虛擬資產服務法」通過後，相關業者將被視為「類金融機構」，納入高度監理體系；同時透露今年已對11家幣商開罰共約1300萬元，顯示主管機關強化市場秩序的決心。央行也在書面報告中明確提出，穩定幣若達一定規模，發行人必須比照電子支付機構提存準備金，且準備資產總值須「大於或等於」發行金額，以防範擠兌風險。

金管會揭「八大子法藍圖」

金管會與央行相繼的這番宣示，代表政策端邁入「設計」階段。金管會傾向由具金融背景的銀行與金控主導發行，央行則著眼於穩定幣與數位新台幣（CBDC）的區隔與互補關係，強調兩者並非替代，而是可並行的數位金融基礎建設。政策共識逐漸形成，也讓「誰能發穩定幣」的問題，開始有了明確方向。

「若同意穩定幣是一個趨勢，下一步問題不是要不要發，而是讓誰來發、怎麼發。」台新新光金控首席經濟學家李鎮宇說。這句話已成為產業界的共識。

金管會日前揭露「八大子法藍圖」，明確指出未來將配合「虛擬資產服務法」實施，最快於明年上半年完成制定。子法中七項針對虛擬資產服務商（VASP），而其中一項專章即聚焦於「穩定幣發行許可及管理」，涵蓋發行人資格、最低實收資本額、準備資產設置、資訊揭露與贖回機制等內容。形同穩定幣的「落地操作規範」。

日韓搶先布局 台灣可借鏡

放眼亞洲，鄰近國家早已搶先布局。日本三菱UFJ金融集團（MUFG）、三井住友金融集團（SMFG）與瑞穗金融集團（Mizuho）三大銀行已達成共識，將共同發行以日圓為基礎的穩定幣，預計用於企業資金調度與銀行間清算。日本新創JPYC更搶先推出以日圓掛鉤的穩定幣，並以政府債券作為抵押資產，成為全球首個落地的法幣掛鉤實例。

南韓則由KB國民銀行、新韓銀行、友利銀行與農協銀行等多家大型金融機構合作發行韓元穩定幣，形成「國家級銀行聯盟」；其模式同時兼顧監理安全與市場推動力，被視為值得台灣借鏡的先行案例。

金融圈人士指出，若以銀行為核心組成「國家隊」聯盟共同發行穩定幣，不僅可確保準備資產與清算能力，也能讓主管機關與市場之間建立互信基礎。這與主管機關「金融機構優先」的政策方向不謀而合。市場點名，包括國泰世華銀行與玉山銀行都有機會成為潛在成員，不過兩家銀行均回應「尚在研議階段」，強調仍須等待專法通過與主管機關進一步規範。

財政部前部長、台大財金系兼任教授劉憶如也明確表態支持發行台幣穩定幣。她認為，如果各國都在做穩定幣，「台灣不做一定會落後。」她進一步說明，只要穩定幣背後的抵押資產品質夠好，就可能在國際貿易中被採用。「台灣半導體與科技產業在國際貿易上有話語權，如果能以新台幣穩定幣結算，可大幅降低本國廠商的匯率風險。」

業者：應先建在地應用場景

名列金管會9月底公布「白名單」中的虛擬資產服務業者，HOYA BIT副總經理林逸騏認為，穩定幣是「數位世界的新美元」，未來可能重塑全球貨幣秩序與跨境資金流主導權。他建議，台灣應優先建立在地應用場景，例如跨境結算、供應鏈融資與製造業出口，讓穩定幣在區域經濟中真正發揮功能。

央行也注意到這一趨勢。10月底的報告中明確指出，若穩定幣被廣泛用於跨境支付或台外幣資產兌換，將可能影響金融體系穩定，因此「應適當監管」，並研議業者申報與資訊揭露制度。

據悉，已有民間團體正籌備由銀行主導的聯盟型穩定幣發行計畫，預計待專法審議完成後提案。隨著主管機關監理架構逐步成形，台版穩定幣從理念走向落地的距離，已進入最後倒數。