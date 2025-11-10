世界金融新秩序之戰／穩定幣、CBDC雙軌並行 可能成主流

穩定幣與各國中央銀行數位貨幣（CBDC）究竟是競爭還是互補，近年成為各國政策討論的焦點。在數位金融迅速發展下，兩者發行主體不同、法償性不同，卻可能在未來金融體系中形成雙軌並行的「雙層貨幣架構」。中央銀行官員表示，CBDC作為官方發行的法定貨幣，可與私部門穩定幣互補，擔任金融體系中的安全底層清算工具。

幣圈人士則表示，CBDC是國家權威的延伸，僅是現有貨幣體系轉向數字經濟，是為政府提供更直接的政策執行工具。而穩定幣則跟傳統貨幣體系完全不同，注重可及性、互操作性和金融自主權理念。

因此，各國也出現不同的想法，南韓央行（Bank of Korea）決定暫緩央行數位貨幣（CBDC）的先導測試計畫，轉而研究穩定幣的發展動向。瑞典立法部門更直接否定 e-krona（瑞典CBDC） ，擔憂這可能擴大國家對民眾支付隱私權的掌握。不過，中國的e-CNY卻成為全球最成熟的CBDC之一，截至去年中約有1.8億個數位錢包。

而我國央行官員則認為，即使穩定幣等新型態的私部門貨幣可能在代幣化世界的貨幣體系中扮演重要角色，但最終仍需以CBDC作為清算資產，才能持續為貨幣體系提供信任基礎。目前我國央行仍傾向批發型CBDC發展方向，原因之一即在於與現行金融體系相容性較高，並可視需要逐步擴展應用。

尤其，國際監理機構對穩定幣的風險也不敢掉以輕心。國際清算銀行（BIS）就曾警告，若穩定幣規模過大或缺乏透明監理，恐將威脅金融穩定與貨幣主權。因此穩定幣背後資產品質與流動性，將是市場信心關鍵。

相較之下，CBDC雖具備法償地位與國家信任背書，但也面臨推行成本高、使用情境有限等挑戰。所以許多國家在設計CBDC時，會採雙層模式，央行僅負責發行與清算，不直接介入前端支付市場，保留民間發行穩定幣的彈性空間。

產業界對雙軌共存模式多表肯定。USDC發行商Circle即曾公開表示，CBDC可作為「數位世界的央行底層錨定資產」，與穩定幣在不同市場分工合作。加密貨幣分析師則指出，穩定幣在跨境支付、DeFi（去中心化金融）、平台交易等領域已有成熟應用，CBDC將成為連結傳統與新興金融的重要橋梁。

央行官員指出，未來若能在公私協作、風控框架與監理標準上取得平衡，雙層貨幣體系應可成為主流架構。