失竊車跨國黑市供應鏈／倫敦失竊豪車如何流入奈及利亞？全靠如「網購」般運作的黑色供應鏈

英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）報告指出，竊車不再是低階和投機式犯罪，已成了橫跨海內外的高價值、低風險組織犯罪，歹徒總有辦法供貨給車價高昂或供應短缺的市場，以及對零件乃至整台車輛需求大的地區。警方與國際調查報告指出，這些犯罪網絡運作方式宛如跨國企業，具備訂單端、生產端、物流端等多層分工，甚至能根據買家所在地、車款型號與防盜系統類型，量身訂製偷車方案。

第一站：偽裝與洗白

一輛車從失竊到運抵海外買家手中，需經過一套高效物流系統。車輛被盜後，會迅速被送往「冷卻點」，通常位於工業區或郊區倉庫，靜置數日以確認沒有GPS追蹤。

接著是關鍵的「洗白」步驟。犯罪集團透過「VIN碼複製」等手法，即竊取一輛合法報廢或事故車的車輛識別編號，製作新的金屬牌或貼紙安裝到贓車上，再搭配幾可亂真的註冊與清關文件，一輛贓車就搖身變為準備合法出口的二手車。另一種方式則是送入「殺肉廠」，將車輛拆解成高價值的零件再銷往各地。

第二站：闖關出海

完成偽裝後，車輛被迅速運至港口，以「二手汽車零件」或「機械設備」名義報關。它們得以順利出海的關鍵，在於全球航運體系的一個漏洞，各國海關普遍將稽查資源集中於進口貨櫃（防範毒品、走私），對出口貨櫃的檢查則極為鬆散。

根據世界海運理事會統計，即便在受檢的貨櫃中，仍有超過11%存在申報不實等問題；在出口檢查率通常低於2%的情況下，讓犯罪集團幾乎可以篤定貨櫃不會被抽查。

貨櫃轉運 追蹤難度大增

這些裝載贓車的貨櫃，從北美或歐洲出發後，往往會途經特定的戰略中轉港，如西非、杜拜自由貿易區、賽普勒斯等。在這些監管相對寬鬆的樞紐，貨櫃可能被重新開箱檢視、改標或更換單證，再分批送往非洲、中東、東歐乃至加勒比地區等終端市場。貨物一旦在中轉地被重新登記或處理，追溯來源的難度便大幅提升。

美國海關與邊境保護局指出，2023年攔截的出口贓車中，近9成運往西非國家，其中以奈及利亞、迦納和多哥最多。國際刑警組織也證實，西非已成為全球失竊車輛的主要目的地，來源地遍及北美和歐洲。

強勁的市場需求、薄弱的車輛登記制度與官僚腐敗，使西非成為理想的黑市，犯罪集團透過賄賂港口官員，確保貨櫃能順利清關、流入市場。隨著非洲中產階級迅速壯大，二手車需求激增，現今非洲已占全球二手車市場約40%，其中估計至少有5%來自失竊車輛，進一步助長了這類跨國犯罪。

跨國犯罪靈活 法律追查受限

數位工具是這條黑市供應鏈的神經中樞。從買家下單、竊盜團隊接單，到安排冷卻點、偽造文件與貨櫃運輸，所有環節都能透過加密通訊與線上中介迅速協調，跨國匯款或加密貨幣也讓金流更難被追蹤。

過去連毒梟都得靠笨重的衛星電話，如今只要有需求（例如奈及利亞有人想買Lexus），就能經過幾個中介，直接聯繫上英國的偷車團隊，這套猶如「線上購物」、低風險高報酬的操作模式，使得部分傳統犯罪組織開始將偷車與走私列為替代性收入來源。

國際執法機構正針對跨國贓車網絡採取聯合行動，透過數據共享和跨境協調提升追蹤效率。國際刑警組織的被盜汽車資料庫（SMV），在2024年協助全球查緝約27萬輛贓車；而在西非展開的「安全車輪行動」中，多國執法單位在兩周內就查獲了上百輛主要來自加拿大的失竊車輛。

然而，這是一場不對稱的戰爭。執法機構受制於國界、司法管轄權和繁瑣的法律程序，而犯罪網絡靈活、無國界且能迅速利用最新科技。除非能從根本上解決出口貨櫃監管不力、目的地國腐敗以及跨國司法協作困難等系統性問題，否則執法部門的努力恐怕仍難追上犯罪集團的腳步。