期中選舉前哨戰／曼達尼左傾政見吸票 華爾街恐撤資潮

紐約市長選舉將於11月4日登場，主打讓選民住得起紐約的民主黨候選人曼達尼目前民調領先其他候選人。由於紐約市為民主黨大本營，民主與共和黨支持者比例為6比1，反曼達尼陣營若無法整合，曼達尼幾乎篤定當選。但曼達尼強烈的左派色彩，不只民主黨建制派不安，華爾街更警告資本恐自紐約撤出。

隨著現任市長亞當斯宣布退選，支持者雖轉向獨立參選的古莫，但由於亞當斯支持率僅個位數，古莫支持度雖有成長但不足以撼動曼達尼優勢。據奎尼匹克大學民調，曼達尼整體支持度仍有46%，領先古莫的33%與共和黨候選人史里華的15%。

曼達尼的高支持度，歸功於他精準抓住紐約生活成本危機。透過凍結房租、市營公車免費搭、六歲以下幼童公托免費，以及市營超市以量販店價格銷售等政策，曼達尼告訴選民他最在乎的就是民眾荷包，吸引年輕與低收入選民的擁護。

曼達尼也主張紐約市最低薪資在2030年前提升為每小時30美元，並對年收入逾100萬美元的紐約居民，課徵固定稅率2%的新稅。他接受金融時報訪問時說，「我的承諾不僅是讓每位紐約人能負擔得起生活，還要讓每位紐約人都以居住在這座城市而自豪」。

少數族裔逾半支持曼達尼

民調印證其政見的成功，21%的受訪者認為生活成為為當前首要問題，其他關注議題則為就業、住房；其中，51%受訪者認為紐約市的生活「相當或極度」難以負擔，58%的人認為川普第二任期內的經濟狀況比拜登時代更差。1名民主黨的選戰專家說，「他成功利用後拜登時期民主黨對世代交替的巨大渴望，以及對保守派的憤怒」。

曼達尼同樣也吸引少數族裔的支持。曼達尼在非裔、西語裔及亞裔的支持率分別為53%、52%及58%，而古莫僅21%、22%及20%。曼達尼與古莫在白裔的支持率則分別為38%與30%，曼達尼仍領先8個百分點。

儘管曼達尼受到左派歡迎，共和黨卻視之為危險的激進分子，部分猶太領袖則憂慮他對以色列加薩政策的尖銳批判，民主黨自由建制派也將其當作不滿情緒的載體，華爾街金融家更警告他的民粹主義政策將導致資本從紐約撤出。

曼達尼接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，主持人柏奈特詢問針對年收入超過100萬美元的紐約富豪額外徵收2%稅款，疊加現行個人所得稅最高邊際稅率3.876%、州稅10.9%、聯邦稅37%，將使紐約市百萬富豪的稅負達53.776%，「難道不會讓很多人離開嗎」。

曼達尼則引述財政政策所報告，稱2017與2021年對紐約高收入族群增稅未導致紐約人口外移顯著增加，甚至「離開紐約市比率僅為其他收入類別的4分之1」；但胡佛研究所研究員韓德森指出，這份研究對象是離開紐約州而非離開紐約市的富豪。

曼達尼還說，財政政策所的報告也顯示高收入者在離開後反而前往其他高稅率地區，意味著富豪對高稅率其實無感；但韓德森認為，當紐約提高稅率，高收入者卻願選擇紐澤西州等相對稅率更高的州，僅因能獲得更多的退稅。隨著高收入者遷離，紐約市不但無法徵收新稅，還失去原本能徵得的稅款。曼達尼想藉徵收2%稅款的收入補貼其他政策，實際收入卻可能不如想像得多。

專家憂基層勞力未必受惠

耶魯大學管理學院副院長宋能菲爾德等人也說，曼達尼指責成立雜貨店哄抬食品成本，要成立市營超市壓低售價；事實上，雜貨店是毛利率最低的產業之一，即使景氣時期淨利率也僅1至2%。在分析「財富」百強企業從2014至2023財年的收入與利潤後，幾乎找不到企業哄抬價格與謀取暴利的證據；相反的，大型企業還會透過限制價格上漲、推出超值產品及給予折扣，滿足消費者需求。

韓德森表示，曼達尼主張凍結房租將進一步抑制新房建設，加上房東可能將租屋由市場撤下轉為自住或親友入住，租不到房子的現象將更形惡化。

曼達尼建議將紐約市的最低薪資由每小時16.50美元，在2027年、2028年及2029年依序提高為23.5美元、27美元及30美元。韓德森警告，最低薪資並不能保證工人取得工作，高額的法定薪資將讓許多工人失業，還讓低技術勞工更難覓得工作而生活更加困難，最終導致部分勞動力離開紐約前往更友善的環境。

宋能菲爾德也警告，曼達尼可透過調整土地使用、營業執照與許可程序，或是施以環境限制，導致商界領袖、不動產開發商、企業家及富豪投資客陷入不利地位。由於這些人對紐約經濟活力有重要貢獻，曼達尼政策恐傷害地方經濟的槓桿。

美國避險基金經理人艾克曼說，「紐約在曼達尼的領導下將變得更危險，經濟上也難以永續。社會主義在我們國家的經濟重鎮沒有立足之地」。

財長貝森特更以1975年福特總統在紐約市出現破產危機時一席話，表示若曼達尼因紐約市財政困境而向聯邦求援，「我把福特總統的話送給他們：摔死吧」。