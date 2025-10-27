期中選舉前哨戰／黑馬曼達尼 問鼎紐約市長

紐約市將於今年11月4日舉行市長選舉，民調穩居首位的紐約州民主黨眾議員曼達尼，獲外界普遍看好能成為首位穆斯林市長。

抗不平等，被美國總統川普形容是「百分之百共產主義瘋子」。他善於經營社群媒體，較戰後嬰兒潮世代的獨立參選人古莫、共和黨候選人史里華，更易打動選民。

擊敗古莫獲得提名 美政壇最大冷門之一

自稱民主社會主義者的曼達尼，在6月底民主黨黨內初選擊敗曾在2011至2021年擔任紐約州州長的古莫，讓古莫決定脫黨參選。來自政治世家的古莫是政壇老將，父親是前紐約州長，弟弟是有線電視新聞網（CNN）前主播。紐約政治戰略師楊特里普形容，「這是自2008年歐巴馬在民主黨總統初選擊敗希拉蕊以來，美國政治史爆出的最大冷門，沒人料到會發生這種事」。

曾當過租屋顧問 真誠形象打動年輕人

曼達尼1991年出生於烏干達，7歲時移居紐約，2018年才成為美國公民，父親是印度裔政治學者，專研殖民主義。母親是印度裔的美國電影製片人，獲獎無數。老牌紐約雜誌專欄作家巴坎說，曼達尼從小就因父母培養而意識到不平等與不公正。「他成長於特權，卻總關心那些沒他幸運的人」。

曼達尼大學畢業後首份工作是租屋顧問，他個人官方簡歷寫道：「協助皇后區的低收入有色人種屋主不被驅趕」。成長經歷讓曼達尼更親民，也更易引起升斗小民共鳴。與曼達尼相識10年，也是他首席法律顧問的納吉米說，曼達尼的王牌就是熱情、迷人的個性、情商及真誠，「即使不同意他的觀點，你還是會喜歡他」。

曼達尼善於利用社群媒體炒作話題、吸引大量觀眾，直接與對手交鋒，一改民主黨過去的作法，加上政策抓緊民心，民主黨選戰專家與選民都說，曼達尼網路形象精明而真誠，對於厭倦平凡政綱與表裡不一政客的年輕紐約客與民主黨選民而言，曼達尼更能引起其共鳴。

競選片惡搞獅子王 勇於面對立場相反者

在一支宣傳房租凍漲計畫的影片中，穿著西裝、打著領帶的他跳入冰冷的海水中。另一則有關情人節的貼文，曼達尼惡搞艾爾頓強為獅子王譜寫的名曲「今晚你感受到愛了嗎」，手持紅色愛心氣球穿越城市街頭。

他在餐車上討論食品價格上漲出現「清真通膨」一詞，隨後用印度優格飲料拉西作為引子，用烏爾都語解釋排序投票制。到6月中旬，社群媒體甚至有「你在推特上的文章只要有曼達尼，馬上擁有1000讚」一說。

為曼達尼競選製作影片的薩斯勞與迪米耶里說，曼達尼邊走邊談、直接面對鏡頭的戰術形成於2022年競選議員期間，而解釋問題的影片則可追溯自他發起「修復大都會運輸局」線上運動。

曼達尼也會現身與他立場相反的新媒體與Podcast。他主張取消紐約警察局的加班預算，避免增聘警員，卻出席2名紐約警局前警官的Podcast，雖然這2人相當不同意他觀點，其中1人卻在節目結束後說「至少他講話很誠實」。

對手複製媒體戰略 卻難克服年齡代溝

對手卻很難複製曼達尼的社群媒體戰略。古莫在初選鎩羽後改以獨立候選人身分參選，他上傳自己發動汽車的影片，在動感的背景音樂與電影濾鏡下解釋如何正確發音「柯斯丘什科大橋」。

相較於曼達尼街訪皇后區與布魯克林區工薪選民為何支持川普的影片有350萬次點閱，民眾一致評論古莫的影片「沒特別好」，大橋影片也只有12.8萬次點閱，留言區還出現2則評論嘲諷古莫的父親也曾擔任州長，古莫根本是「裙帶寶寶」。

負責曼達尼影音工作的艾波斯坦說，其他人模仿曼達尼的影音風格，「卻無法模仿他傳遞的訊息」，「主要區別在曼達尼本人，他和紐約人的真實連結及民粹主義政治」。與名人、名牌合作的數位戰略師米爾切－羅爾伯也說，古莫的影片看起來不真實而讓選民抱持懷疑。「看起來像穿上一件戲服，民眾要的是真實與透明」。

這也反映出上一代政治人物與年輕人的代溝。曼達尼34歲，他的顧問很多不到40歲，古莫卻是67歲。71歲的史里華坦言，「他們（古莫）和我一樣都是戰後嬰兒潮世代。他們從來沒法逗你笑，只會讓你感到尷尬」。