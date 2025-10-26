期中選舉前哨戰／曼達尼旋風 凸顯民主黨又老又脫節

紐約州眾議員曼達尼成為民主黨紐約市長候選人，似乎為歷經總統敗選的民主黨帶來新氣象。年輕、善於傾聽及直接與選民互動成為曼達尼勝出的關鍵，也凸顯民主黨與民意脫節、領導階層老化的問題。

民主黨在2024年總統大選敗選以來，紐約市長選舉是民主黨第一場重要選舉；但民主黨建制派卻因曼達尼異軍突起而苦惱，憂心曼達尼勝選將讓建制派失去長期享有的黨內掌控權，也害怕共和黨與右翼媒體會將曼達尼貼上「激進馬克思主義者」的標籤，導致接下來選舉敗選。

民主黨進步派則主張曼達尼的勝利方程式能在全美複製，畢竟曼達尼的成功凸顯建制派忽視勞工與受壓迫的中產階級。一名民主黨的戰略分析師向金融時報說，曼達尼「成功利用後拜登時期民主黨對世代交替的渴望，與民眾對保守派的憤怒」。

曼達尼善與經營網路形象、直接與民主黨年輕世代溝通，恰好是老一輩民主黨人所不擅長的。華府智庫布魯金斯研究所資深研究員狄恩說，在民主黨紐約市長黨內初選落敗的古莫，主打降低犯罪率，這是現任市長亞當斯2021年獲勝的原因，但4年後的現在，選民關切的主要議題已轉向生活成本。

民主黨在2024年總統大選未能顧及經濟議題，如今勢必改變才能更接地氣並吸引選民。此外，自前總統拜登因去年總統大選辯論表現拙劣而退選後，民主黨內部對領導層高齡化日益不滿，總統大選的失敗也讓民主黨支持者希望黨內求新求變。

紐約客特約撰稿人威爾斯說，民主黨支持者已厭倦一個以「由上而下、由內而外」來經營的政黨。古莫取得前總統柯林頓等建制派支持，一些紐約富豪砸大錢支持古莫，讓不少年輕選民對民主黨建制派更加不滿。

川普兩度當選，已改變勞工與各族裔支持傾向，面對即將到來的2026年期中選舉與2028年總統大選，民主黨領導層迫切希望能贏得年輕族群與少數族裔支持，但歐巴馬時期後，民主黨愈來愈難動員這兩大群體。

不過，民主黨也不能放掉溫和派與獨立人士，而這些人通常對極左立場抱持疑慮，這也是建制派不樂見曼達尼崛起的原因。至於曼達尼稱以色列在加薩進行種族滅絕與主張對企業課新稅，也挑戰過去民主黨主流觀念。

曾經參加2016年與2019年總統大選民主黨初選的參議員桑德斯，以及紐約州進步派聯邦眾議員歐凱秀，都表態支持曼達尼，三人都是民主社會主義者，但對民主黨影響力有限。曼達尼想將在紐約市的成功擴散到全美，仍有漫漫長路。

此外，部分民主黨金主早就對曼達尼崛起感到不安，民主黨眾院領袖傑福瑞斯與參議院民主黨領袖舒默這兩位當今檯面上最具影響力的民主黨人，也尚未表態支持曼達尼。

曼達尼雖然在紐約市一鳴驚人，但民主黨現在最迫切的考驗，還是明年期中選舉以及2028年總統大選。從民調和聲望看來，加州州長紐森、伊利諾州州長普里茨克和前副總統賀錦麗，是領先集團。

美聯社8月針對2028年民主黨總統大選初選民調顯示，加州州長紐森支持度由7月份的9%上升至18%，顯示紐森有望成為民主黨下一位問鼎白宮的人選。

身為加州州長，紐森若在經濟、科技、環保及移民議題表現得當，將讓選民相信其治國能力，而在黨內與地方的政治脈絡、募款能力也將成為其優勢，畢竟加州是民主黨鐵票倉。他本人最近也多次回應川普重新劃分加州選區、稱氣候變遷是騙局等言論，反映其企圖心。

現任伊利諾州州長普里茨克雖表態爭取州長三連任，卻未說死是否角逐2028年總統大選。他近日抨擊聯邦政府在芝加哥部署國民兵違憲，捐出個人財產、為民主黨候選人募資以在黨內建立聯盟，加上他身為凱悅飯店集團大股東的財力，有望成為民主黨未來掌旗人之一。

至於前副總統賀錦麗雖在2024年敗選，但2028年初選民調仍有27%支持率。她近來動作頻頻，除發表回憶錄、抨擊紐森、批評拜登在加薩議題上過於被動，淡化與拜登連結，還拒絕參選加州州長，暗示她仍有志再度問鼎白宮。