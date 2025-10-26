期中選舉前哨戰／共和黨猛打市長戰 劍指2026

紐約州眾議員曼達尼代表民主黨角逐紐約市長寶座後，共和黨隨即將其塑造為民主黨代言人並稱民主黨為極左翼政黨，其目的不僅為市長之戰，更為了2026年期中選舉。

美國總統川普兩極化的立場與民調支持下滑，已成共和黨包袱。儘管曼達尼只是有望當上紐約市長，稱不上民主黨代言人，卻讓共和黨找到能討伐的「魔鬼」。

共和黨「撿到槍」猛酸 民主黨嗆沒招

聯邦眾議院共和黨議員兼眾院全國委員會主席哈德遜向華盛頓郵報說，「民主黨的新面孔是反移民暨海關執法局、反警察、反猶太主義的社會主義者，這是民主黨真正的問題，也預示著他們未來走向」。

民主黨人士則說，共和黨把曼達尼當成箭靶，與其說是有效戰略，不如說是出於絕望。畢竟，2026年期中選舉甚至2028年總統大選都將圍繞在川普的爭議政策，無論共和黨多努力，都無法改變此一狀況。

民主黨眼下沒有具真正影響力的領導人，共和黨很難透過攻擊對手領導人而動員支持者，這也讓共和黨過去幾個月將已卸任的前總統拜登當作目標。如今，曼達尼成為共和黨新目標，讓2026年期中選舉不僅是對川普施政的公投，更是在兩黨之間做出選擇。

川普「衣尾效應」 仍決定共和黨勝負

奧格蘭德維爾德州大學政治系講師艾斯皮諾薩說，川普在近十年幾乎完全掌控共和黨，他對共和黨的影響力將成為2026年期中選舉的關鍵，共和黨勝負也將取決於川普「衣尾效應」的強弱。衣尾效應是指其他人因自身利益，向強勢者靠攏。

川普推動「又大又美法案」、關稅、移民局突襲性執法，這些政策的成效及美國未來經濟前景，將決定共和黨能否繼續獲得支持。

艾斯皮諾薩說，在川普與「讓美國再次偉大（MAGA）」運動影響下，共和黨成為聚焦「美國優先」的民族主義政黨，甚至犧牲加拿大等傳統盟友。黨內傳統保守派人數卻愈來愈少，且多為MAGA人士取代。但川普與MAGA支持者也逐漸產生嫌隙，涉嫌性侵與媒介未成年少女賣淫的金融家艾普斯坦案就是一例。

艾普斯坦2019年遭聯邦政府起訴卻在候審期間自殺身亡。留下的諸多疑竇讓陰謀論四起，加上外傳客戶名單不乏名人，讓MAGA深信「深層政府」精英為保護艾普斯坦在民主黨與好萊塢的權貴，要求公布全案檔案。

儘管司法部長邦迪2月時曾暗示客戶名單就在她辦公桌上，卻在7月時表示艾普斯坦沒有留下客戶名單，還說官員正仔細審查先前扣留的大量證據，讓MAGA大感不滿。

MAGA認為，川普在競選期間曾承諾公開艾普斯坦「客戶名單」，如今卻反悔，可能是為了保護涉案的權貴。包括川普極信任的右翼網紅盧默、川普前顧問班農等人，都說此案可能分裂MAGA支持者。

川普和MAGA支持者在外交政策也有爭執。先前川普下令空襲伊朗，象徵川普競選期間的口號「將戰爭販子趕出政府」出現逆轉，也讓MAGA與川普再生嫌隙。川普空襲伊朗時在全國演說中做出解釋，班農表示不確定這是否是「大多MAGA人士想聽的」。

川普與MAGA有嫌隙 恐出現重大分裂

在以色列6月對伊朗核設施的轟炸中，儘管川普在共和黨內的許多盟友力挺以色列，認為美國應支持其在中東最親密的盟友；但不干涉主義一向是MAGA核心理念之一，喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員葛林就直言「我不想參與或資助以色列的戰爭」。

日前遇刺的保守派網紅柯克也曾警告，MAGA將在外交政策上出現重大分裂。

後川普時期 范斯可能成MAGA繼承人

放眼2028年總統大選，范斯可能成為後川普時期MAGA的繼承人。范斯今年2月底斥責烏克蘭總統澤倫斯基，隨後在慕尼黑安全會議批評歐盟近年來限制言論自由、審查社群媒體，贏得川普的支持。MAGA也認為范斯能在未來十年內繼續川普的世界觀。

范斯近日出席遇刺身亡的右派網紅柯克哀悼會時，高舉基督信仰，繼續展現在2028年大選中繼承川普的旗手地位。

艾默生民調機構6月針對共和黨總統初選進行民調，范斯支持率達46%，遠勝國務卿魯比歐的12%。事實上，范斯正試圖透過接下柯克的位置為進軍白宮鋪路，而這意味共和黨短期內恐怕難以擺脫MAGA牽絆。