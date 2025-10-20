黑暗旅遊商機／過度包裝悲劇 警世恐淪獵奇

黑暗旅遊原指人們造訪與死亡、災難或暴力相關的場所，如集中營、戰場與核災遺址等。這些地點原本承載警惕世人的意義，但隨著社群媒體讓旅遊經驗被放大，部分遊客開始以自拍、打卡或追求「陰森美學」的方式參與，讓莊嚴的場域逐漸被娛樂化與獵奇心理取代。

黑暗旅遊概念的提出者之一、格拉斯哥卡利多尼安大學教授列儂（John Lennon）指出，許多探訪者其實是出於想「更真實地理解死亡、與死亡對話」的心理動機。這樣的體驗或許能讓人重新思考生命與價值，但若缺乏尊重與反思，就容易落入道德陷阱。

隨著旅遊產業推波助瀾，黑暗旅遊的倫理爭議愈來愈受關注。部分遊客的行為與動機被質疑已悖離教育初衷，只剩對他人苦難的病態好奇與消費心態，部分學者稱此為「創傷窺視」（trauma voyeurism）。不過也有人認為，若能以教育與尊重為核心，黑暗旅遊仍能成為理解歷史與促進同理的契機；但若悲劇被過度包裝為「體驗」或「景點」，便會失去原有的警示力量。

英國作家暨戰地記者貝克（Elizabeth Becker）曾在著作《Overbooked》中批評，柬埔寨的黑暗旅遊「對死者與倖存者都極不尊重」；但她後來也承認，這些場所既能教育世人，但也可能被世人剝削，端看其策展方式與敘事重點。

強調復原 希望旅遊興起

因此，一些新興的「黑暗旅遊2.0」與「希望旅遊」（Hope Tourism）概念開始興起，不再只是展示歷史創傷，而是強調復原與重生。在日本福島災區，導覽員不僅講述災難經過，也帶領遊客參觀重建中的社區，讓人看到災後生活如何一步步恢復。

愈來愈多地方試著讓黑暗旅遊不只是凝視苦難，而是轉化為學習與修復的力量。正如哲學家桑塔亞納（George Santayana）所言，「忘記歷史的人，注定重蹈覆轍」。

黑暗旅遊的界線，終究取決於人們如何看待死亡與記憶，以及整個產業與大眾能否拿捏好那份分寸。