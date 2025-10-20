黑暗旅遊商機／天災也變題材 亞洲「看點」多

亞太地區被視為黑暗旅遊的重要潛力市場，而其快速成長的背後，與獨特且複雜的歷史背景密不可分。這片土地走過戰爭、殖民與內戰，也承受過政治暴力的傷痕，那些創痛如今化為沉重卻珍貴的「記憶空間」。除了人為衝突與屠殺，重大自然災害同樣成為黑暗旅遊的題材。印尼亞齊省的海嘯紀念館、尼泊爾的震後遺址，不僅呈現生命的脆弱，也揭示災後社會所面臨的創傷與重建挑戰。

大陸文革 相關地點變景點

在中國大陸，許多與文化大革命及1960年代大饑荒相關的地點，正重新定位為參訪景點。日本則以二戰遺址為主軸，廣島和平紀念公園與長崎原爆資料館年年吸引數百萬人參訪，除了傳統的悼念氛圍外，因二戰80周年的時間點，更強化了人們對核戰威脅的反思；沖繩的「和平祈念公園」也成為熱門景點，許多遊客透過碑文與影像資料，了解二戰末期沖繩島民所承受的犧牲。

東南亞近年更發展成黑暗旅遊的重要中心。柬埔寨金邊的「吐斯廉屠殺博物館」與「萬人塚刑場」幾乎是外國遊客必訪之地，牢房與萬人坑的遺跡，在鐵絲網下怵目驚心，讓人直面紅色高棉統治下奪走170萬條人命的血腥歷史。越南則以胡志明市的「戰爭遺跡博物館」和古芝地道聞名，館內展示的照片與化學武器造成的創傷證據，重現了越戰的殘酷。

死亡鐵路 體驗沉重二戰史

泰國的黑暗旅遊景點同樣受到矚目。桂河大橋與死亡鐵路沿線，保留著二戰期間日軍強徵戰俘與東南亞勞工修築鐵路的歷史記憶；遊客不僅能參觀鐵路遺跡，還能搭乘老式火車體驗這段沉重的歷史路線。

印尼亞齊省則因2004年南亞大海嘯而出現多處紀念館與遺址，例如被沖上岸的大型船隻「PLTD Apung 1」至今仍矗立於市區，成為海嘯摧毀力的鮮明見證與重要歷史地標。

南亞地區也逐漸納入黑暗旅遊版圖。尼泊爾2015年大地震摧毀加德滿都谷地眾多古蹟，如今修復與殘跡並存，許多遊客在這些遺址中，感受災後社會的傷痕與重生。斯里蘭卡結束內戰後，北部前戰區如賈夫納與穆萊蒂武的軍事遺址，也成為遊客探索戰爭記憶的據點。

迎合遊客 孤兒院養假孤兒

然而，隨著黑暗旅遊逐漸產業化，也帶來一連串倫理與社會問題。2004年南亞海嘯後，斯里蘭卡一度出現大量孤兒院，部分旅行社甚至推出「志工體驗」行程，讓遊客付費短期照顧孩童。這類所謂的志工旅遊，後來被聯合國兒童基金會批評，認為反而助長機構化收容，許多孩童其實仍有家庭，卻因「市場需求」被迫留在孤兒院，形同再次受害。印尼亞齊海嘯博物館建設過程，也曾因資金應否優先用於災民重建而引發爭議，不少在地居民更批評政府未充分諮詢當地社群的意見。