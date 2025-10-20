黑暗旅遊商機／悲劇現場觀光夯 倫理爭議難避免

戰爭廢墟、屠殺遺址、核爆現場，正成為旅人腳步到訪的熱門景點。2025年，全球「黑暗旅遊」（dark tourism）市場規模預計達327.6億美元，2032年將進一步攀升至397.7億美元。

這類以悲劇與死亡為核心的旅遊型態，在過去十年間持續擴張，從過往的冷門小眾現象，逐漸演變成全球旅遊體系中的重要一環。

這也反映出人類在旅遊選擇上，對歷史陰影與創傷現場的關注不減反增。

從全球版圖來看，北美地區的黑暗旅遊市場最為龐大，占38.3%居首。美國憑藉多元的歷史背景，從南北戰爭戰場、奴隸制度遺跡，到911恐攻遺址、惡魔島監獄及各類犯罪相關地點，每年吸引數百萬遊客；當地業者發展出成熟的展覽與教育形式，強調歷史深度與反思意義，避免淪為單純的獵奇消費。

加拿大則以戰爭紀念館和原住民歷史文化地點為主要焦點，吸引對多元歷史與社會議題感興趣的旅客。

訪俄烏、以哈前線 被質疑在創傷中牟利

然而，與傳統歷史遺址相比，更引發爭議的是「進行中的戰爭」也開始被包裝為黑暗旅遊的新景點。以色列有業者推出「團結之旅」，邀請旅客前往2023年10月哈瑪斯突襲的邊境村莊，親眼見證滿目瘡痍的家園。主辦單位稱此舉是「向世界展示以色列人民的韌性」，但不少人質疑在傷痕尚未撫平之際推動觀光，等同於在人民創傷中牟利，也可能使衝突立場更加固化。

烏克蘭的案例同樣引發爭議。自2022年俄烏戰爭爆發以來，基輔及頓巴斯地區便陸續出現「戰地導覽團」，安排外國遊客走進壕溝、防空洞與被炸毀的建築，行程收費從150至250歐元不等，若深入前線，費用甚至高達3300歐元。有人認為這是見證歷史的教育方式，但也有人批評，將仍在流血的衝突轉化為「打卡景點」，難免陷入道德困境。

媒體渲染增吸引力 商業化恐失教育意義

究竟黑暗旅遊魅力何在？這類目的地之所以吸引遊客，來自人類心理深處對死亡與極端經驗的好奇，人們在這些場所獲得的不只是知識，還有對生死議題的體悟。

隨著書籍與影視作品的推波助瀾，不論是全球矚目的重大歷史事件，還是過去較少被關注的災難傷痕，逐漸受到新世代討論；社群媒體又進一步放大這類地點的吸引力，遊客分享的照片與故事快速擴散，帶動更多人造訪「悲劇現場」。

數據顯示，國際遊客是黑暗旅遊的主要來源，占比達61.7%。科技、交通與簽證政策的改善，降低了跨國旅行的門檻。就內容類型而言，「大屠殺觀光」仍居首位，占比32.9%。

然而，黑暗旅遊在吸引更多遊客和避免過度商業化之間，始終存在矛盾。雖然這類觀光具有教育價值，但若缺乏莊重呈現，將歷史苦難淪為噱頭，勢必引發道德爭議。正如專家所示警，呈現方式必須謹慎，否則便可能失去原本的紀念意義。