黑暗旅遊商機／說軍艦島故事 日韓誰有話語權

位於日本長崎縣海域的端島（俗稱軍艦島），今年再度於聯合國教科文組織第47屆世界遺產委員會上，引爆日本與南韓衝突。這座面積僅有0.063平方公里的島嶼歷史意涵複雜，同時具備日本工業化成就的光明面，以及二戰期間殖民暴力的黑暗面，島上故事怎麼說、誰來說，凸顯此類曾發生殘暴與死亡的「黑暗旅遊」景點開放背後，不只牽涉歷史如何解釋，更是國家之間的話語權爭奪賽。

軍艦島過去因富有煤礦資源，曾是支持日本工業的重要島嶼，但第二次世界大戰期間，大量來自朝鮮半島和其他地區的人民，在非自願情況下被徵用為勞工，工作條件惡劣、時有死亡事故。1974年軍艦島成為無人島，沉寂超過數十年後於2009年解禁，據長崎經濟研究所統計，2009年到2024年間，約有245萬人次觀光客登島。

2015年日本申報「明治工業革命遺址群」為世界遺產，軍艦島也在其中，當時日本承諾會採取措施，讓參觀旅客了解二戰期間日本徵用政策，以及南韓非自願的勞動史實，但南韓認為日本並未充分履行承諾，在東京的產業遺產資訊中心（IHIC）僅強調日本工業化成就，淡化軍艦島強徵韓籍勞工、慰安婦等議題，聯合國教科文組織委員會曾於2015年到2023年間四次通過決定書，敦促日方履行承諾。

日方去年雖提出「解釋與對話報告」，強調已在IHIC增設新展區，展示二戰期間各國罹難者、煤礦事故等資料，以回應2023年聯合國教科文組織要求，但韓方認為後續措施仍嚴重不足，於今年世界遺產委員會上提案，要求重新評估日方履約情況，日方則主張應靠雙邊協商解決，最終發展成聯合國教科文組織史上首次圍繞歷史爭議的表決戰，經表決後，韓方提案最後未獲通過。

韓聯社分析指出，這次投票結果意味著韓方今後將更難在聯合國教科文組織框架內解決相關問題。與此同時，此次事件再次凸顯日本在歷史問題上不願面對的僵化態度，可能對日韓關係造成新壓力。