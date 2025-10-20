聽新聞
黑暗旅遊商機／夜遊歷史地點 傳統「黑旅」新模式

聯合報／ 記者洪欣慈／綜合報導
西大門刑務所歷史館是南韓黑暗旅遊傳統路線之一。全新導覽團加入「敲牆通訊」展覽，讓旅客走進牢房體驗。圖／聯合報系資料照片
西大門刑務所歷史館是南韓黑暗旅遊傳統路線之一。全新導覽團加入「敲牆通訊」展覽，讓旅客走進牢房體驗。圖／聯合報系資料照片

今年8月，南韓首爾市推出了全新官方旅遊導覽團「在西大門遇見的名字」，適逢南韓光復及二戰結束80年，讓這條結合深度導覽與科技互動的行程格外引人注目。「這趟2小時的旅程，無疑加深了我對南韓歷史的理解，揭開了其中悲慘而救贖的一頁。」旅客李先生在官方網站中留下這段評論。

黑暗旅遊指參訪曾發生死亡、屠殺、災難等事件的地點，根據市場調研機構Coherent Market Insights預估，2025年黑暗旅遊市場將達327.6億美金，世界各國都愈來愈重視相關地點規畫。

以南韓為例，傳統黑暗旅遊路線包含西大門刑務所歷史館、光化門廣場、韓戰紀念館，以及分隔南北韓的非軍事區（DMZ）、紀念1948年「濟州起義」的濟州4．3和平公園等地，每年吸引數十萬旅客到訪。

走進牢房裡 體驗敲牆通訊

如今，這些傳統路線正悄悄升級，走向產品化、更重視體驗，並開展出「夜經濟」。以西大門刑務所歷史館為例，該景點是日本殖民統治時期，鎮壓南韓獨立運動者的機關，全新導覽團加入「敲牆通訊」展覽，讓旅客可以在牢房體驗透過敲牆交換訊息；動線則直入囚室、行刑場，讓傳統黑旅從展示史料，進一步成為經過設計、帶有敘事的體驗產品。

夜間旅遊也為傳統黑旅路線打造出新模式。訂房網站Booking.com去年的一項調查發現，61%受訪者更喜歡在天黑後出遊，以避開白天擁擠的人潮，南韓黑暗旅遊景點也因應趨勢，部分景點延長營業時間，並推出夜遊行程。

鬼故事之旅 讓歷史更生動

例如去年10月，首爾市便推出「西大門文化遺產夜遊」；旅遊平台也將歷史事件結合民俗傳說，推出「黑暗歷史、民俗與鬼故事之旅」，在夜晚帶遊客前往西大門等地，以生動故事訴說南韓歷史。

「當政治氣氛分裂，參觀有著黑暗歷史的地點，比任何時候都更加重要。」走訪過600多個黑暗旅遊景點、經營dark-tourism.com網站的霍恩豪斯（Peter Hohenhaus）接受英國獨立報採訪時曾指出，了解過去的暴行，能提升對當今時事的敏感度，具有想像力的策展則能令旅客印象深刻，但旅客仍需保持尊重和克制，「黑暗旅遊並不適合自拍棒，也不適合主流景點的喧鬧行為」。

