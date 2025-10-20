聽新聞
黑暗旅遊商機／南韓觀光 「地獄朝鮮」成賣點

聯合報／ 記者洪欣慈／綜合報導

「在南韓房價太高，年輕人根本買不起房子，所以年輕情侶只好選擇去汽車旅館約會。」首爾江南站附近一家汽車旅館前，30歲金姓導遊拿著麥克風，向12名金髮碧眼的外國觀光客介紹南韓的房價有多高。在這趟導覽中，江南不再是觀光客印象中的富人區，而是充滿壓力、生活艱難的「地獄朝鮮」。

江南半日遊 窺見當代社會現象

這條名為「洞察年輕人與社會現實的江南之旅」半日遊，是南韓近期頗受外國人歡迎的新興「黑暗旅遊」行程。「黑暗旅遊」（Dark Tourism）過往指參訪曾發生屠殺、災難等事件的地點，但在南韓，反映當代社會現象的地點成為另類路線，在票券平台Viator上，超過350位來自世界各國的旅客，給予這條旅遊行程五星好評。

2.5小時行程期間，導遊會帶著遊客從江南地鐵站出發，介紹沿路高級住宅背後的高房價問題；行經大峙洞學院街，訴說南韓競爭激烈、瘋狂的升學文化，接著走向被稱之為「整形一條街」的新沙洞周圍，整排招牌背後反映南韓外貌至上主義；最後，行程結束在隱喻南韓高開發與高自殺率的漢江公園。

朝鮮日報報導，許多外國旅客表示，這樣的旅遊路線令人印象深刻，能認識韓劇以外的南韓。帶著11歲女兒、從美國加州來南韓旅遊的旅客莫里斯看著一家著名私人補習班門前掛著「我賭上一切」布條，對朝鮮日報記者表示：「在美國，只有醫生才會整晚學習，我為南韓的青少年感到難過。」

政治商業化 抗議文化也能行銷

不只江南之旅受到遊客歡迎，近期南韓發生的政治事件也有快速商業化趨勢。去年底南韓前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴後，體驗鐘路區和光化門民主運動集會的旅遊路線隨之興起，一些導遊開始將抗議地點宣傳為旅遊景點。

東亞日報指出，從去年12月戒嚴至今年2月，外國遊客數量較前一年同期增加約19%。

漢陽大學旅遊學教授金南朝（音譯）分析，外國旅客在社群媒體上大量看到抗議活動照片，對「韓流民主」、南韓抗議文化興趣日益濃厚，成為觀光新潮流。此外，韓劇、K-pop全球盛行也帶動觀光熱潮，榮獲奧斯卡的「寄生上流」，以及韓劇「天空之城」、「假面女郎」等影視作品勾起各國對「地獄朝鮮」的好奇，促使相關黑暗旅遊路線興起。

不過，相關旅遊路線為觀光產業帶來收益同時，也在南韓社會引發褒貶不一的評論。支持者表示，「雖然很尷尬，但這就是現實」；反對者則批評，這樣的觀光行程會破壞國家形象，造成負面觀感。

「南韓創造了舉世矚目的繁榮，但也留下了令外國人震驚的陰影，為了建立一個更宜居的大韓民國，我們是時候反思自己了。」曾全程跟團、撰文介紹江南黑暗之旅的朝鮮日報記者金道均（音譯）認為，黑暗之旅的真正目的是反思悲劇，並為未來學習。黑暗旅遊不只讓外國人認識當地，或許也能藉由外國視角，為本地帶來刺激，使社會做出更多改變。

