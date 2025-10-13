台國防建軍戰略／不對稱戰力發展 背後有美方推手

美國對台灣的不對稱戰力發展，非常關切，不僅希望盡快從上而下開始建立，同時還動用所有的政治關係，希望能夠加快部署速度，確保萬無一失。

美國對台灣的防衛能力，一直受到「戴維森窗口」的影響，這指的是，2021年3月時任美軍印太司令部司令戴維森在國會作證時提到，中國大陸將對台灣構成實際的軍事威脅，這樣的威脅在未來6年（2027年）內就可能顯現，此後，美國國防部開始把此時間之前，視為機會之窗，認為解放軍在2027年具備攻台能力，台灣應該盡快改變防衛構想，並做好不對稱戰力的準備。

可是過去台灣軍方高層對「不對稱戰力」始終排斥，一方面認為解放軍的灰色侵擾，必須要有相當的「載台」，如數量夠多的戰艦，或是性能相當的戰機，才能相抗衡，這些「載台」所費不貲，難有經費分到「不對稱戰力」的小型機動設施。

但另一方面，這也由於軍方的本位主義，一位擔任過總長與部長的資深將領，堅持一定要購買M1A2重型坦克，不顧及台灣承載的橋樑，是否足以承受坦克的重量，等到坦克抵台，又不參考烏克蘭戰爭的教訓，在脆弱的開口處，裝設防護鐵籠，等於是提供敵人無人機攻擊的目標。

賴政府執政之後，軍方態度有了180度的轉變，國防部長顧立雄與美方配合密切，而且責成參謀總長梅家樹由上而下的策畫「不對稱戰力」的建軍，讓美方大為讚賞，認為這是少數美台密切合作的典範。

以無人機為例，台灣的廠商過去雖極力想符合國防部所開出的規格，但苦於技術無法升級，再加上美國與台灣都極力強調的「非紅供應鏈」，不能自大陸進口重要的零組件，更讓台灣廠商對國防不對稱建軍大餅，看的到吃不著。

這時美國的新創科技公司適時地填補了這個技術空檔，這些國防新創公司，都是發跡於矽谷，受到美國政府空前的重視，在歐巴馬政府時期，在當時的國防部部長卡特的部長辦公室下成立直屬的「國防創新單位」（Defense Innovation Unit），目標就是要讓五角大廈趕上矽谷。

如以無人機與只管操控平台著名的Anduril（安杜里爾），或是以大數據運算軟體馳名，剛獲得金穹(Golden Dome)12億美元軟體合約的Palantir（帕蘭泰爾）。

據了解，這些國防創新公司在4、5年前開始與我駐華府代表處聯絡，盼爭取台灣的合約，當時就與駐美代表蕭美琴熟識，如今，在美國國防部的政策指導下，開始進軍台灣，不僅頻繁參加國防產業相關會議，還在台設辦事處。

有鑑於副總統對相關政策與產業的熟悉，賴清德總統把總管台灣國防創新的重責大任交付給蕭美琴，她除了南下關切無人機園區的發展之外，今年國防展，她也親自與會並足足參觀了3小時，鉅細靡遺地了解各廠商的產品與發展。

美方的關切是全方位的，不僅對產業的發展，政策的推動，美國在台協會也深知，在朝小野大的局面下，台灣的國防年度預算與不對稱特別預算，很有可能在朝野惡鬥下胎死腹中。

所以在兩次罷免公投之後，確定朝小野大局面不變下，8月25日約集國民黨黨團幹部會談。美方官員重申美方強化台灣自我防衛能力，提供不對稱作戰武器的立場，包含國防自主、全社會防衛韌性、無人機園區與非紅供應鏈。