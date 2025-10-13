解兩岸戰力失衡／AI搭無人機 戰士的手機也是武器

國防部預計在2026年至2027年間採購近5萬架無人機，加上其它先前採購，屆時國軍將會出現每3人就可配1架無人機的規模，但實際上並非每個部隊都需要操作無人機，未來國軍部隊隨處充斥無人機的情況下，這些無人機怎麼運用？國防部以至各軍種都還在調適。

以攻擊無人機為例，海軍陸戰隊將配賦於改制後的無人機營，但在使用量最多的陸軍卻因為涉及兵力結構調整與獲得期程，至今仍未定錨。以至於目前陸軍所用的攻擊型無人機，多數仍存放於南測中心內的無人機訓練中心。

AI統整無人機 俄烏是最佳示範

以赫赫有名的烏克蘭無人機軍團指揮中心為例，現在就有1500飛手，每人負責8至10架無人機；今年6月1日的「蜘蛛網行動」，烏克蘭運用走私進俄羅斯本土的177架無人機，對5個俄羅斯空軍基地發起突襲。烏克蘭宣稱造成俄羅斯41架戰轟機受損，其中包含大量戰略型轟炸機。但這177架無人機難以同時由177位飛手在機場擁擠空域進行精準攻擊，背後依靠的就是AI協助。

近期由於無人機大幅增加，但飛手極缺，外界提出將AI指管用在無人機攻擊，7月中的精準實彈測考，中科院的快奇無人攻擊艇，據了解就使用合作廠商Anduril的Lattice指管平台。

台灣採購的遊盪彈藥，不論是Altius-600M還是Switchblade 300，在目標的搜索、辨識以至於攻擊路線的進行，也都是倚賴AI判斷，未來依賴人類做的，僅有巡邏區的畫定，和是否取消攻擊(Wave-off)的決策。

台海空域狹窄 就怕非作戰耗損

台灣近岸空域狹窄，未來當台海一開戰，成千上萬架無人機就會同時滯空，其中有非常大的數量都是低空的滯空遊盪彈藥和小型監偵無人機。如果這些無人機都採「有人操控」，開戰沒多久就會出現大量的碰撞自傷等「非作戰耗損」。因此，如這些無人機背後，有共通的AI指管平台，即可以有效的將這些無人機，在同一空域進行統一的管理，同時也能將所有無人機進行串聯，不只情監偵能有共同圖像，在攻擊的選擇，也不會造成武器浪費。

此外，AI指管也必須納入有人機的構聯，在陸航的攻擊直升機或是運輸直升機進入空域時，無人機就會自動避讓開出空中走廊，待通過後又再度恢復成防衛雲。

外商無人機業者表示，未來國軍對無人機的AI指管完成後，士兵控制無人機，僅需要攜帶的就只會是一支有裝載TAK（Tactical Assault Kit）軟體的手機，發射無人機後，僅使用手機連上共同圖像。攜帶無人機的士兵要攻擊目標，未必要先發射無人機；同時也可能發射無人機是支援友軍，而非自己需要控制無人機。