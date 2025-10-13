解兩岸戰力失衡／非紅供應鏈 市場規模成最大問題

台灣加大力度發展自主無人機產業，並構建「非紅供應鏈」，但大陸在民用無人機的國際市場，光大疆一家即占70%，其所使用的各式零組件，市占率更高過於此，因此今日無人機的生產，在各方零組件的取得，都難以脫離紅色供應鏈的掌握。

這次台北國防展，因為標榜非紅供應鏈，排除中國大陸產品，可是中國大陸發展商用無人機最早，軍用無人機也相當有成績，而其實烏克蘭戰場上使用的無人機零組件，約6成來自於中國，於是形成大陸生產的俄羅斯無人機，對抗大陸零組件裝配的烏克蘭無人機的荒謬場面。

軍用領域涉及機密，我國在各種採購合約中設有「禁陸製零件」條款。台灣無人機廠商雖然能進行整機的生展，但無人機的零件繁多，都涉及到廣泛的供應商來源，很難完全避免大陸來源。

缺經驗採購量小 研發製造成本飆高

非紅供應鏈雖然能提高使用者對於資訊保護的安全感，對於國內產業更可避免受到大陸商業制裁的斷鏈風險，但副作用就是研發、製造成本大幅提升。

如何擺脫紅色供應鏈問題？民進黨立委陳冠廷9月16日邀請國內外無人機廠商參與「無人系統與現代防衛」座談會，美國影響力投資公司Capzone國防項目總經理Ellen Chang在會中表示，相比其他投入無人機產業許久的國家，台灣所欠缺的是經驗，而這個經驗的取得必須要有夠多的無人機生產數量，所以光是5萬架(即500億5萬架商規軍用採購案)是不夠的，也許要到10萬架以上，甚至政府簽約時以預先市場承諾採購（即研發成功就保證採購數量）。

以俄烏戰場而言，烏克蘭2024年小型無人機產量超過100萬架，2025年更瞄準450萬架，全部由本土工廠製造。相較之下，俄羅斯2025年目標則為300萬至400萬架。

建東精工董事長林弘杰表示，脫離紅色供應鏈最需要的是時間。早期就投入的廠商具備更多優勢。現今如果出現紅色供應鏈滲透，主要的原因是廠商為了在研發進度上求快，但以國內廠商的能力，是否採非紅供應鏈，單純只是選擇的問題。第二個問題是市場規模要夠，必須要讓研發成本得以回收。

零件商排紅時程 比製造時間還要久

近期獨立研發無人攻擊快艇的哥倫國際總經理曾景堯表示，為了產品達到非紅供應鏈，廠商在零件的選商時程往往比實際製造時間還久，除了零件的廠商所在地，零件本體所刻的製造地，甚至連背景都必須調查清楚，以避免被洗產地的供應商所矇騙，尤其像是電阻等微小零件已退出台灣生產許久，都是不易取得的材料。另一方面台灣廠商在市場規模較小，在採購非紅供應鏈零件時，在研發階段更時常會面臨達不到供應商最小起定量的標準，以至於要用極高成本去進行採購，這都是台灣產品的劣勢。

曾景堯說，要加速無人載具的競爭力，如果廠商在研發原型階段，「非涉及訊號發送的零件」不以非紅為必要，但量產的履約條件設定回非紅供應鏈，就能加速原型載具的研發速度。