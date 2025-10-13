解兩岸戰力失衡／不對稱建軍 無人化非萬靈丹

面對中共大舉擴軍，兩岸戰力失衡，從馬政府時代起，到國防部上周公布賴清德總統任內首份國防報告書，「不對稱建軍」就是國防部發語詞。近年的無人載具熱潮，儼然更與不對稱相呼應。可是「無人化」不是萬靈丹，大量發展與引進無人載具，未必代表不對稱，關鍵是要先有戰略指導，否則還是只被美國科技廠商牽著鼻子走而已。

首先在任內提倡「不對稱作戰」的前參謀總長李喜明說，自己卸任後，國防部不再提整體防衛構想，面對美方壓力，國軍還是必須往此方向轉變。他強調，即使不對稱建軍，也需要傳統的戰機、戰艦等載台，但必須維持量小質精原則。應對灰色地帶威脅時別抱持非得一對一，否則就落入對方陷阱。

搭配有人載具 混合結構才是最優

李喜明說，不對稱是從思維到方法的一整套觀念，大量引進無人機，不代表就是不對稱。國防部乃至政府，對於無人機運用乃至相關產業，要有整合性構想。如果沒有中心思想，先往尾端產品發展，容易見樹不見林，「就像女生到百貨公司，看到化妝品就想買，抱了一堆回到家才發現，不知道該怎麼用。」

旅美「台海安全研究中心」主任梅復興說，傳統與非對稱兵力，有人與無人載具，彼此並非無法兼得的互斥關係，應該是「熊掌燉魚」的混合兵力結構與作戰概念。「無人化」不是萬靈丹，有時候或者有些任務，更適合使用有人載台。

符合國軍需求 而非配合廠商產品

梅復興也說，藉著發展無人系統扶持國內相關產業，方向當然正確，但不宜過度壓低規格與採購價，否則無法鼓勵業者引進先進核心技術，反而造成資源浪費。無人載具雖標榜「可消耗性」，但如果根本沒接近目標就已經失能損耗，仍然是無效投資。

今年國防展報名廠商暴增，其中製造無人機、艇的業者就高達145家，占了將近3分之1。一位曾經負責外事業務的退將表示，國際上類似會展早在近10年前就已經出現大量無人機業者，台灣並未占得先機；如今因為標榜非紅供應鏈，排除了中國大陸產品，但其他國家跑在之前的也大有人在。展會現場有資深軍工業者表示：「下一屆不知道還有沒有45家？」

退將批評，不能把「口罩國家隊」觀念，套用於「無人機國家隊」。先前配合「500億採購5萬架無人機」政策，公布所謂「甲乙丙丁戊」5種規格，明顯是配合廠商既有產品，而非先考慮其是否符合國軍作戰需求。中小型無人機並非特別高深科技，基本上訂出標準，廠商就做得出來。現在卻是削足適履，造福廠商，裝備都還沒買，股票已經漲翻天。

採購高價美械 與不對稱自相矛盾

曾任國防部視察的資深軍事記者盧德允更批評，政府滿口「不對稱」卻經常反其道而行。如持續大量採購愛國者、NASAMS等防空飛彈，但這些飛彈的價格遠高於它們要攔截的無人機或飛彈，成本效益的優勢在敵方。同樣道理，傳言國軍將引進168輛M109A7自走砲，用途侷限但耗資巨大，戰場生存力低；柴電潛艦在台海作戰已失去優勢仍要花3千多億造8艘，也是浪擲資源。

盧德允指出，面對共軍在技術與數量皆占明顯優勢，國軍必須將寶貴資源盡量用於「四兩撥千斤」，才能產生嚇阻力，能打到對方家裡、讓其必須防範的武器，絕對優先於坐在家裡被動接招的武器，我方必須考慮自身防衛需要，與華府共同研商建軍發展方向，而非被美國軍工複合體牽著鼻子，走上錯誤的投資道路。