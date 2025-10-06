加薩烽火兩周年／新中東秩序競逐 沙烏地、海灣國家、土耳其如何在加薩戰爭中爭取空間？

加薩戰爭不僅讓以巴衝突陷入僵局，也正加速中東秩序的重塑。2023年衝突爆發後，打破過去20年以伊朗擴張與美國制衡為核心的中東地緣政治框架，隨著伊朗影響力在戰爭延宕、內部經濟困境與區域代理人受挫的情況下逐漸下滑，地區權力真空促使遜尼派大國如沙烏地阿拉伯、海灣國家與土耳其開展新一輪主導權競爭。

沙烏地布局願景2030 海灣國家爭奪戰後影響力

對沙烏地而言，加薩戰爭既是挑戰也是契機，近年推動的「願景2030」不僅是經濟轉型計畫，也影響其扮演角色。為了推動願景，沙烏地需要區域和平以吸引外資，因此在外交上謹慎平衡與伊朗及以色列的關係，並透過人道援助表達對加薩民眾的關切，提升在阿拉伯世界的道德形象，爭取巴勒斯坦議題的話語權。利雅德深知，若能在戰後重建中發揮核心作用，將進一步鞏固其阿拉伯領袖地位。

海灣國家則靈活運用財力與外交工具。卡達延續「小國大外交」傳統，憑藉與哈瑪斯長年聯繫，成為人質交換與停火談判中的關鍵斡旋者，藉此換取安全保證、國際聲譽、經濟與能源紅利，並確保在任何中東解方中占有一席之地。但隨著以色列在9月初將攻擊擴展至卡達，多哈曾視為不可逾越的紅線已不再安全，多年調停與庇護的布局受到重創，原本斡旋換來的戰略價值或被削弱，中東也恐失去唯一對話平台。

相較之下，阿拉伯聯合大公國抓住戰爭帶來的地區動盪，積極為自身創造發展機會。阿布達比希望把自己塑造成以色列的「理性、可靠替代者」，利用以色列日益孤立的局勢，提升對華府的政策槓桿，吸引因戰爭而外流的資本與人才，強化科技與貿易樞紐地位，力求在戰後秩序中取得更大話語權與區域影響力。

土耳其影響力受限 中東新秩序多極競爭成形

土耳其選擇高調發聲來提升其伊斯蘭世界的領導地位。總統厄多安在國內經濟與選舉壓力下，積極利用加薩議題來凝聚支持，不只強烈批評以色列軍事行動，更公開挑戰美國偏袒以色列的立場，藉此爭取阿拉伯世界與穆斯林輿論的認同。

然而，土耳其在區域外交上的實際影響力仍然有限。對阿拉伯國家而言，土耳其始終難被視為「自己人」，加上近年土耳其在敘利亞、利比亞等地的介入，也加深了部分阿拉伯國家的戒心。在人質交換與停火談判中，土耳其缺乏可左右結果的籌碼，多半只能停留在輿論聲量與象徵意義上的競爭；且伴隨經濟困境持續加深，土耳其是否有足夠資源在中東發揮作用，仍是一個問號。

這場競逐不僅是權力再分配，也反映中東政治重心正在轉移，由過去「抗衡伊朗」的安全框架，走向誰能在巴勒斯坦議題與戰後重建中掌握話語權的較量。未來數年，中東可能進入多極競爭階段，而誰能在加薩戰爭的廢墟中打造新的外交槓桿，誰就將書寫新秩序的規則。