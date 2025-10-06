加薩烽火兩周年／將以巴敏感矛盾攤在檯面上 川普和平方案會是一場政治豪賭？

美國總統川普提出20點加薩和平方案，從人質釋放到承認巴勒斯坦建國，幾乎觸動以色列與哈瑪斯的核心敏感神經。在最後通牒壓力下，哈瑪斯3日表示接受部分條款，包括釋放人質與交出加薩行政管理權，但對解除武裝問題仍存在內部分歧。部分觀察人士認為哈瑪斯措辭模糊，和平前景仍充滿變數。

以色列堅持安全至上 美國金援引發內部反彈

以色列總理內唐亞胡重申只有釋放全部人質、哈瑪斯解除武裝、加薩去軍事化、以色列完全控制，以及建立非哈瑪斯的替代民事政府，戰爭才可能結束，凸顯安全始終是以色列的最大考量。

在這樣的背景下，美國的角色更加關鍵。自1948年以來，美國已累計提供以色列逾3000億美元援助，光是近兩年就超過220億美元，但愈來愈多「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者反對無止盡金援。

川普提出20點和平方案，按計畫以軍將依「去軍事化標準、里程碑與時間表」自加薩撤軍，但未設定具體時間或執行標準；計畫也說以國將於加薩保留安全邊界，直到「能真正免除任何恐怖威脅復甦」，但最終由誰判定條件於何時完成，卻沒有說明。

哈瑪斯承諾釋放人質 解除武裝態度含糊

此外川普也提議，加薩停火後由其本人與前英國首相布萊爾主持的「和平理事會」暫時治理，並聯合阿拉伯國家及盟友部署「國際穩定部隊」，直至巴勒斯坦自治政府完成改革後接管。不過，內唐亞胡已明言拒絕巴勒斯坦自治政府掌管加薩；哈瑪斯則傾向交由巴人自行管理，而非接受川普設想的國際過渡機構。

儘管有明確治理規畫，川普20點和平計畫執行難度仍然極高。哈瑪斯雖已表態願意釋放人質，甚至鬆口交出加薩統治權，但其武裝力量仍是核心籌碼，難以全面放棄；更敏感的是，方案隱含承認巴勒斯坦建國的可能性，對兩年前才遭遇哈瑪斯突襲的以色列而言，幾乎等同為下一波攻擊埋伏筆。

以巴矛盾未解 中東蔚藍海岸仍是紙上談兵

在政治僵局難解之際，川普也試圖以經濟重建作為突破口。華盛頓郵報披露，白宮曾研擬「加薩重建信託計畫」，由美國託管至少十年，把加薩改造成旅遊勝地與高科技中心；居民可自願移居他國或安置於安全區，並以數位憑證換取土地重建權，離開者可獲現金與補貼。

不過，川普後來在20點和平方案中改口稱「沒人會被強迫離開加薩」；至於經濟發展計畫，僅說邀集曾參與中東多座現代奇蹟城市興建的專家組成顧問小組。

雖然說法有所調整，但其核心仍是透過市場化操作推動重建，這套構想強調「自我造血」，不需美國直接出資，投資者投入1000億美元可望在10年內獲得4倍報酬，也被外界解讀為川普在中東留下政治遺產、甚至問鼎諾貝爾和平獎的算盤。然而，以哈死結未解，「中東蔚藍海岸」恐怕仍只是紙上談兵。