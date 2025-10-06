加薩烽火兩周年／從圍城到困獸 加薩戰爭能否成就內唐亞胡續命？

2023年10月「阿克薩洪水行動」爆發至今，加薩戰爭反覆延燒，也幾乎把中東推到大戰邊緣。

回顧情勢升級，2023年11月第一次停火破裂堪稱起點。以色列先是重啟加薩地面攻勢，2024年4月又轟炸伊朗駐敘利亞大馬士革領事館，引來德黑蘭報復。當時外界憂心兩國進入前所未有的升級對抗，但從後續發展來看，這不過是更大衝突的序曲，因為以色列又在7月擊殺哈瑪斯時任領導人哈尼雅，接著是9月暗殺黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒，期間爆發與伊朗的第二輪飛彈互射，但又隨即在12月入侵變天的敘利亞。

進入2025年，衝突已經撕扯到前所未有的慘烈境地。加薩在1月迎來第二次停火，但以色列隨即在3月恢復攻勢，並對加薩祭出高強度封鎖，饑荒因此遍地蔓延，全球譴責也隨之炸裂。即便以色列外交官四下出擊，卻也難阻「種族滅絕」抨擊的如影隨形。

形象受損 以色列戰略冒險挑動區域

即便如此，以色列還是沒有卻步。到了6月，以軍無預警攻擊伊朗，以伊「十二日戰爭」就此爆發，雖說衝突在川普宣稱打擊伊朗、摧毀核設施後倉皇落幕，但時至9月以色列再度冒險，破天荒打擊長期庇護哈瑪斯高層、且自開戰後持續斡旋衝突的卡達。可想而知，這次越界引發海灣國家強烈不滿，9月17日的沙烏地與巴基斯坦簽署共同防禦條約，就被普遍解讀是應對以色列威脅的新戰略部署。

顯然，以色列的大開殺戒已經嚴重透支國家形象，屢跨紅線的戰略冒險更是震盪區域秩序，同時挫傷自己與阿拉伯國家的和解進程。這就引發一個大哉問：以色列究竟要什麼？為何已經渾身浴血、聲名狼藉，卻還沉浸戰爭不可自拔？

極右綁架 戰爭淪為政治籌碼

要回答這個問題，首先必須聚焦內唐亞胡本人的政治困境。眾所周知，這位政壇「九命怪貓」掌權多年，幾次面臨滅頂危機、甚至失去政權，卻終究靠著利庫德集團的民意基礎、各種政壇合縱連橫，多次反敗為勝，成為以色列建國至今任期最長的總理。

但這種掌權模式走到今日，已是危機四伏、敗絮其中。在以色列經濟成長停滯、民眾厭倦內唐亞胡的背景下，利庫德集團的支持度不如以往，這就導致內唐亞胡在2022年組成新內閣時，必須聯合各種極右小黨結盟，並也為此任命國家安全部長班吉維爾、財政部長史莫特里奇等極右官員。

而這種「史上最右」的內閣傾向，明顯影響了加薩戰爭走向。當戰事膠著，這些嗜血極右小黨持續叫囂、推進擴大E1等屯墾區的爭議議程，同時促使政府掃蕩巴勒斯坦權力機構統轄的西岸，要徹底掏空「兩國方案」前景；當停火協議生效，諸如史莫特里奇等極右官員又威脅要退出內閣、瓦解內唐亞胡政府。

其中，最具爆炸性的就是E1區屯墾區計畫。這片區域被視為以巴衝突的「紅線」，因為一旦動工，不僅會徹底改變西岸地緣結構，更將切斷南北連貫，實質埋葬巴勒斯坦建國的可能性。美國總統川普近日明確表態，絕不容忍以色列併吞約旦河西岸，被視為向以色列極右翼內閣成員的強力警告。

貪腐纏身 內唐亞胡倚戰火自保

當然，內唐亞胡本人並非反戰人士，但極右小黨確實憑藉自己的「關鍵少數」優勢，在戰爭中獲取遠超聲量的政治能量，甚至進一步推動過去無法宣之於口的極右議程：清空加薩，在當地建立新屯墾區。這也顯然獲得美國總統川普的口頭支持，無形中又壯大了這股喧囂。

但除了極右小黨，內唐亞胡還有其他盤算。例如2024年9月拍板入侵黎巴嫩，就明顯帶有削弱時任防長加蘭特聲勢的考量，畢竟這位政壇明星已多次要求內唐亞胡停火談判；2025年3月以色列重啟加薩空襲當天，內唐亞胡原本要為他自己的貪汙案出庭，最後法院只能以「安全事態」為由取消庭審。

顯然，內唐亞胡一來不敢完全得罪極右小黨、二來面臨內部政敵的「下克上」挑戰、三來貪腐官司纏身，所以完全有理由依靠戰火續命政權。

國際變數 川普方案成關鍵壓力

近期川普拋出「20點和平方案」，已成停火與否的關鍵變數。在卡達、埃及與土耳其勸說下，哈瑪斯已對方案給出正式回覆，表示願意在停火框架內討論細節，同意釋放所有人質，也願意讓出加薩統治權，但未正面回應解除武裝問題。方案要求哈瑪斯交還人質、逐步繳械，換取赦免與安全離境，實際上意味著被迫撤出加薩，未來可能轉移至海外重建架構，引發外界對其重演巴勒斯坦解放組織1980年代撤出黎巴嫩後再度回歸的歷史疑慮。

川普方案對哈瑪斯而言是進退兩難的陷阱，拒絕正中以色列下懷，成為徹底清算的藉口；接受則形同自廢武功，主權與軍力大幅受損。至於方案中提及的巴勒斯坦建國可能性，更多是川普爭取歐洲與阿拉伯國家支持的外交詞藻。以色列政府依舊不承認兩國方案，戰略核心仍是全面掌控加薩。

戰果遲遲未現 以色列深陷雙重泥淖

開戰至今，以色列既未完整救回人質，也未能迫使哈瑪斯解除武裝，更無法敲定加薩政治安排。

同時，以色列與伊朗「抵抗軸心」的漫長衝突進入白熱化階段，卻仍看不到盡頭。黎巴嫩真主黨與加薩哈瑪斯同受重創，卻都沒有放下武器；葉門叛軍青年運動雖被多次空襲，卻沒有停止反擊；到頭來，只有敘利亞意外變天是以色列最大收穫。整體來說，「抵抗軸心」雖受重傷，卻未徹底崩毀。

這種雙重泥淖讓內唐亞胡和極右翼更焦慮，於是尋求釜底抽薪，以「十二日戰爭」試圖把美國拖下水，甚至藉轟炸卡達迫使哈瑪斯高層在停火協議讓步。

圍繞以色列的戰爭偏執，整場衝突的極限拉扯一覽無遺。以色列無法殲滅哈瑪斯也打不贏伊朗，於是反覆升高危機；美國既不願重返中東戰場，也難以真正管束以色列；伊朗不敢決戰美國，卻又不甘自棄「抵抗軸心」；阿拉伯與西方各國雖有動作，更多是政治正確過場與軍事自保。

擺盪在悶燒與升溫間，即便戰爭已經進入第3年，和平卻還相當遙遠。

（作者為香港01國際評論主筆）