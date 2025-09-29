亞洲之春新浪潮／青年從網路看透政治 特權零容忍

孟加拉、尼泊爾到印尼這兩年陸續爆發「Z世代」抗議潮，菲律賓防洪工程弊案抗議也可看到大學生的身影。出生於1997年到2012年的Z世代抗議源於對貪腐、裙帶關係與治理不善的不滿，年輕人聲音無法透過傳統政治制度表達，網路與社群媒體則讓青年人看見世界，不再容忍特權階級，最終爆發抗議潮。

失業率高 Z世代怒火根源

政治菁英在盤根錯節的關係下享有特權，大批年輕人感到經濟機會遭剝奪，成為孟加拉等國爆發抗議潮的原因。這些國家人口組成以年輕人為主，尼泊爾約5成人年紀不到30歲，孟加拉也有37%的人在30歲以下。

世界銀行統計卻顯示，南亞地區在2025年至2030年間每月將有100萬人投入勞動市場，而位列全球人口第4大國的印尼也有類似趨勢；但去年印尼15至24歲族群的失業率13.1%，尼泊爾更高達20%。

大量失業青年因此被迫離開本國，前往印度或中東等其他地區謀職，美國總統川普對印尼與尼泊爾課徵19%與10%關稅，則讓問題更形惡化。

空有數量龐大的年輕人卻未推動經濟成長，成為Z世代怒火根源，也反映出許多亞洲國家沒有創造足夠的就業機會滿足民眾需求。

國際勞工組織的數據顯示，尼泊爾去年15到24歲的人口中，沒有接受任何形式就業、教育或訓練的比率為33%，而孟加拉、印尼分別為30%與21%，則意味著年輕人缺少穩定工作帶來的保障與福利，也無法享受穩定工作帶來的發展，僅能勉強餬口。

經歷疫情 熟練數位平台

「人權觀察」南亞分部主任甘古力說，社會經濟不平等懸殊無法解決，政治菁英根深蒂固的腐敗讓其與年輕一代脫節，成為Z世代抗議共同點。他說，許多Z世代曾經歷兩次經濟衰退：一次是2008年到2009年，另一次是新冠肺炎爆發。疫情讓Z世代因2年的隔離生活而熟練數位平台的使用。

他說，Z世代被祖父母輩的政治領導人統治，尼泊爾總理奧利下台時已73歲，孟加拉總理哈希納也有76歲。「年輕人找不到任何可與這些政治領袖聯結之處」，「這樣的落差太大」，加上Z世代與權貴集團生活的懸殊落差，更加劇民眾的怒火。

駐加德滿都記者班達里也向半島電視台表示，抗議「源自統治者不理會其訴求，不與其溝通，反而持續傲慢作為」，抗議「顯示尼泊爾青年對統治者的怨恨」。一語道破Z世代對老人政治的不滿卻遭到當權者忽視，而傳統政治制度也無法有效解決問題。

政二代奢華出入 照片瘋傳

事實上，南亞與東南亞國家相繼傳出抗議，凸顯其年輕人自覺遭到與期望不符的政治體系背叛，試圖透過掌權來宣告自己才是國家的主人。

加德滿都公民與數位權利活躍人士崔帕西也強調，抗議並非一夜爆發。「多個政黨的領袖濫用職權與貪腐才導致如今局面。民眾對三大政黨老一輩的領導人不滿由來已久，他們只會爭奪總理寶座」。

網路與社群媒體則進一步擴散Z世代不滿的情緒。就在尼泊爾爆發抗議的前幾周，年輕尼泊爾人擷取來自政二代社群媒體的照片，並冠以「裙帶寶寶」、「裙帶孩子」的標籤。其中，尼泊爾達基省社會發展、青年及體育部部長兼商人薩巴的兒子，身著高檔服飾，手拿名牌包包，入住豪華酒店及出國旅行的照片，更在網路廣為流傳。

社群遭禁 他們怒上街頭

隨著政府禁止使用臉書等社群媒體，尼泊爾青年開始走上街頭抗議。1名參加加德滿都抗議活動的22歲應用程式研發員鮑爾德說，「當我們才剛開始抗議貪腐，就意識到政府嘗試用禁止社交媒體讓我們噤聲」。掌權者對青年意見視之不理，又試圖禁止其利用社群媒體發生，成為年輕人不再容忍的另一原因。

鮑爾德向華爾街日報說，「一邊是炫耀墮落的裙帶二代，一邊是被迫離開自己熱愛祖國與家人，到國外學習與工作的普通尼泊爾年輕人」，「裙帶二代問題成為我們這年齡層的人崛起的引爆點」。

一位由尼泊爾移民至美國的網路安全新創公司負責人哈馬爾說，Z世代是缺乏耐心的一代，希望國家更快地進步。看到新加坡、杜拜、美國及香港的繁榮，Z世代感覺努力與進步斷聯，而政二代與富二代在社群媒體上炫耀特權，更讓人覺得成功不是因為努力而是生在哪種家庭，「這滋生相當大的怨恨」。

菁英壟斷 東南亞各國通病

這也凸顯印尼等東南亞與南亞國家，家族統治的問題日益嚴重，並產生「國家為何失敗」一書中提到的：權力集中於少數政治菁英，一般人難以參與；公共資源、經濟成就由少數菁英壟斷之現象。雅加達智庫戰略暨國際研究中心數據顯示，印尼本屆國會近4分之1的議員，至少有1位親屬從政。

這一數字卻不如菲律賓。菲律賓調查新聞中心數據顯示，菲國5月份的中期選舉共選出82名省長，其中有71人來自政治家族，因防洪弊案而辭職的菲國眾議院議長羅慕德斯就是總統馬可仕的堂哥，而馬可仕的爸爸則是菲國前獨裁者老馬可仕。

雅加達阿天瑪加雅天主教大學博士後研究員尤斯說，缺乏政治與家庭聯繫的年輕人認為機會只留給富人與權貴。「年輕人受過教育，透過社群媒體相互連結」，「卻在高中或大學畢業後找不到合適工作」。

不同國家的Z世代因不同的導火線引爆抗爭，青年的不滿卻有共同且更深層的原因，即對不平等、腐敗及裙帶關係的抗議。然而，政府面對抗議的無計可施，甚至以鎮壓回應，更凸顯政治菁英複雜的關係，導致政治制度僵化無法傳達、解決Z世代訴求。