亞洲之春新浪潮／動漫、Hashtag、Discord…Z世代文化武器 掀翻政壇

在警用裝甲車撞死一名21歲外送員之後，印尼各地原本針對國會議員自肥福利的示威迅速升高，8月28日演變成流血衝突。數日後，同樣的場景發生在南亞，尼泊爾政府強制封禁臉書、Instagram、Whatsapp、X等26個社群平台，引發大規模抗議，最終演變為焚燒國會與最高法院的激烈場景，迫使總理奧利黯然下台。

從印尼社群上爆紅的標籤「#KaburAjaDulu」（先逃再說），到尼泊爾青年在遊戲聊天平台Discord上票選臨時總理，再到街頭抗議者高舉動漫旗幟，都揭示一個新現象：Z世代正將娛樂文化、網路語彙與線上社群轉化為政治行動力，為表達訴求開闢了新途徑，也讓世界看見新世代的政治實驗。

動漫旗幟 比口號更直觀的符號

從印尼到尼泊爾，最引人矚目的是，一面來自日本動漫「航海王」的旗幟出現在抗議現場；甚至在近期因防洪弊案掀起示威的菲律賓，以及爆發反政府抗爭的法國，也不乏年輕人高舉這面旗幟，把它視為自由、反抗與對抗貪腐的象徵。「航海王」以「草帽海賊團」的冒險為主軸，講述他們追尋終極寶藏、對抗惡霸與專制政權的故事。

新加坡國立大學傳播與新媒體系主任彭麗珊指出，海盜旗在歷史上主要用來威嚇和製造恐懼，但「航海王」把它重新定義為自由、友情與夢想，之所以能跨越文化引起共鳴，是因為它將複雜的理念簡化為既直觀又吸睛的視覺符號。相較於複雜的政策術語，一面動漫旗幟更能吸引媒體鏡頭，也讓運動更具國際可見度。印尼戰略與國際研究中心研究員蘇里亞胡達認為，這股浪潮不會止步於印尼，甚至可能擴散到世界其他地區。

過去10年，早在航海王旗幟成為東南亞等地抗爭象徵之前，亞洲對抗專制最常見的手勢之一，是「飢餓遊戲」的三指禮。最早採用這個手勢的是2014年泰國反軍政府的抗議者，隨後在2019年的香港民主運動，以及2020年反對菲律賓時任總統杜特蒂毒品戰的示威中，也可見其身影。

Hashtag 成年輕世代情緒出口

不同於傳統街頭抗爭，Z世代往往先在社群上找到共鳴，再把網路聲浪帶到現實。在印尼，「#KaburAjaDulu」（先逃再說）在社群媒體上迅速擴散，年輕人不斷在這個標籤下分享海外工作和留學獎學金情報，折射了「國內沒有未來」的無力感。

尼泊爾TikTok熱門標籤「#nepobaby」、「#nepokids」，則經常被年輕人用來諷刺政客與權貴二代的奢華生活，與青年低薪工作形成鮮明對比。「Nepo Baby」一詞源自英文Nepotism（裙帶關係），指家庭顯赫、享有特權和優待的階級二代。

對一個人均年收入僅1400美元（約新台幣4萬元）的國家而言，這種炫富格外刺眼，也加劇了青年對低薪與外移打工困境的不滿。這些標籤不僅是情緒發洩出口，也成為青年在政治行動上組織和凝聚共識的前哨。

Discord聊天軟體 成政治組織平台

最具顛覆性的例子發生在尼泊爾，年輕世代以一款原本用來打遊戲的聊天軟體「Discord」，展開前所未有的數位革命。

總理奧利辭職、大批政治人物離任後，尼泊爾陷入權力真空。抗議運動代表在Discord開設「青年反腐敗」頻道，舉行民意調查與激烈辯論，吸引逾一萬人參與。經過數小時討論及即時聯繫潛在候選人，最終推舉73歲的前首席大法官卡齊為臨時總理，成為尼泊爾史上首位女性總理。

Z世代運動 民主新實驗還在發酵

尼泊爾的政治轉型才剛起步，而抗議者選擇領導人的方式，也凸顯其正在進行一場混亂的民主新實驗，既有回報，也有風險。尼泊爾記者拉納（Pranaya Rana）指出，Discord的確符合Z世代運動的特性，因為它比實體論壇更具平等與開放性，匿名環境也讓人能夠暢所欲言不必擔心報復；不過他也提醒，這種虛擬平台容易被外部勢力滲透或操作多重帳號，來操縱輿論與投票結果。

南亞與東南亞的例子，也許只是開端。Z世代挑戰權威的新語言已然成形，這場民主實驗還在發酵，未來在亞洲乃至全球，可能是我們無法忽視的新政治浪潮。