聯合國迎80周年／聯合國救財務危機 要看美國臉色

當聯合國邁向成立第80周年，秘書處卻籌畫在2026年以前削減經常預算達20%，裁減6900個職缺，反映出組織正深陷財務危機。由於會員國拖欠會費，聯合國近10年不斷喊窮，美國更成為欠款大戶。缺錢不只讓聯合國行動可能中斷，也削弱對氣候變遷、流行病及難民等全球性議題之影響力。

華府智庫皮尤研究中心指出，聯合國的財務可行性大幅度依賴美國如何與是否支持其未來發展。聯合國預算可分為經常預算與維和行動預算，分別由193個國家分攤並繳納。此外，還有如世界糧食計畫署等多個基金與項目，其經費則完全來自會員國自願捐款。

美國一直是會費最高的國家，2025年負擔聯合國經常預算22%、維和預算26.95%。中國大陸則居第二，2025年分擔常經常預算的20%與維和預算的18.69%。

隨著國力變化，各國繳納的會費也會不同。聯合國成立初期，美國經常預算的分攤率更高，1940年代末期為39.89%，1974至2001年維持在25%，之後則持續在22%左右。北京一開始則為6%，隨著其GDP在21世紀初開始成長，現已攀升至20%。

然而，自2019年，193個會員國每年按時繳經常預算會費的成員國不到53個，過去20年裡聯合國從未收齊所有會員國的全額會費。

截至今年4月30日，積欠最多經常預算會費的國家依序為：美國15億美元，大陸5.97億美元、俄國7200萬美元、沙烏地阿拉伯4200萬美元、墨西哥3800萬美元及委內瑞拉3800萬美元。積欠最多維和行動會費的國家則分別為：美國15億美元、大陸5.87億美元、俄國1.23億美元及委內瑞拉9300萬美元。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎向英國廣播公司（BBC）說，聯合國並無強制機制要求會員國繳納會費。「美國有時和聯合國關係較緊張就不願繳交會費」。

早在美國總統川普首次執政，就施壓聯合國削減分攤比率。莊嘉穎說，川普注重「美國優先」，認為聯合國為美國帶來障礙多於幫助。

金融時報數據也顯示，北京拖欠會費已由2021年的2個月增加為2024年的10個月。隨著川普不斷揮別多邊合作，北京正透過任命與有計畫的機構重整，承諾擴大對世衛組織贊助力道以填補美國留下資金缺口，試圖擴大其在聯合國影響力。相較於美國用會計年度為由遲繳會費，1名日內瓦和聯合國合作的外交官說，「中國總是沒有理由的遲繳」。

專家也說，北京對聯合國人道機構的自願捐款也相對偏低。北京駐聯合國代表團則說，「聯合國秘書處應改進資金支出的規畫與預算，減少會員國因繳款時間不同造成的財務影響」，「因程序緣故遲繳會費，與最大繳款國長期未繳巨額會費，在本質與影響上顯著不同」。

美智庫戰略暨國際研究中心指出，自願捐款成為美國推動聯合國改革、達成外交交易的槓桿。美國前總統拜登與川普都利用美國國際開發總署（USAID）的金援，要求聯合國將體系內詐欺、貪腐、性醜聞即時向華府披露，川普首次執政更利用拒付資金威脅其改革。

聯合國內部預測，最快今年9月就可能無法支付薪資和供應商費用。財務危機讓其更難貸款或募得捐款，也讓其無法續推專案或維和任務，無力因應氣候變遷、流行疫病及難民危機，讓危機更為加劇，最終走向破產。