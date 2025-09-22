國際秩序誰做主／「講好中國故事」 招致反效果

2021年，中共總書記習近平主持中央政治局集體學習時強調，講好中國故事，傳播好中國聲音，展現真實、立體、全面的中國，是加強中國國際傳播能力建設的重要任務。

習近平要求「下大氣力加強國際傳播能力建設，形成同我國綜合國力和國際地位相匹配的國際話語權」。

中國大陸不遺餘力參與國際組織，是「講好中國故事」的重要途徑與環節。但這一過度積極的作為，卻經常製造了意料不到的反效果。

新冠世衛護中 被美撿到槍

最著名的案例就是世界衛生組織。2020年初新冠疫情從大陸武漢一路向全球擴散。美國因川普進入第一任期最後一年，正在尋求連任的關鍵時刻，但突如其來的疫情為他的選情帶來了極其負面的影響。

到了5月19日，美國已有9萬人以上死於新冠肺炎，川普為此猛烈抨擊世衛組織（WHO），稱它為「中國的傀儡」。時任美國衛生部長阿扎爾還連續兩天發表線上演說表示，WHO在獲取世界所需的訊息上失敗了。川普則指責北京試圖掩蓋疫情，而世界衛生組織卻未能追究北京的責任。

當時世衛組織的秘書長雖不是由中國人士擔任，但衣索匹亞出身的譚德塞2017年所以能擠下巴基斯坦籍與英國籍的另2名角逐者，被認為是北京欽定並暗助的結果。這使得譚德塞在疫情初期曲意維護中國聲譽的作法，不斷遭到非議。

世衛拖延通報 還誇陸貢獻

這包括2020年1月7日，中方測定並分享新冠的基因序列資料給世衛組織，就被譚德塞形容為「在創紀錄的時間內識別出病原體並立即進行分享」。但到了1月22日，世衛組織對是否宣布新冠是「國際關注的突發公衛事件」仍然裹足不前，那次拖延被認為是造成疫情最終走向失控的重要關鍵之一。更有甚者，同年1月28日，譚德塞到了北京與習近平會面後，更讚美道：「習近平主席對疫情的詳盡了解以及他親自參與應對工作，令我感到非常鼓舞。」

正由於北京過度介入了國際組織的運作，導致相當程度上因輕忽而讓美國陷入嚴重疫情的川普，可將罪名轉嫁給中國。

南韓申報非遺 疑遭陸干預

類似的情境也發生在聯合國教科文組織。近年，南韓陸續申報了五項非物質文化遺產，包括泡菜、江陵端午祭、燃燈會、大木匠技藝、大醬製作技藝等。其中，「江陵端午祭」於2005年11月被列為「人類非物質文化遺產代表作」；2013年，「韓國泡菜製作與分享」被列入非物質遺產。

但今年7月，大陸網路上竟出現大陸某單位於今年5月向教科文組織提交了137項證據，證明這五項非物質文化遺產存在溯源爭議而被教科文組織打入「待撤銷名單」的假消息。搞得該組織發言人還出面澄清，說並未考慮將上述五項非遺從名錄中刪除。

但去年12月初，中國申報的「春節—中國人慶祝傳統新年的社會實踐」通過評審，被列入人類非物質文化遺產代表作名錄。聯合國並將其列為聯合國官方假日。

不像世衛組織，中國大陸並未有任何在教科文組織任主管職務的官員，但卻是美國之外的最大捐助國。同樣遭到也過農曆年的南韓和越南網友認為，聯合國刻意偏袒中國。未來類似爭議恐怕只多不少。