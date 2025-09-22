聯合國迎80周年／安理會被強權綁架 功能弱化

聯合國安理會旨在防止世界大戰再次爆發，確保集體決策在全球危機出現時仍可運作；然而，5大常任理事國濫用否決權往往讓安理會無法有效因應危機，烏克蘭與加薩戰爭更加凸顯改革的必要，但相關提案卻因強權利益與地緣政治角力而難有成效。

聯合國於1945年成立，下個月滿80年。當時同盟國中的大國堅持保留對和平與安全事務的決定性控制權，憲章第27條賦予5常任理事國否決權，可無視全球共識、單方面阻止任何實質決議。

安理會15個成員國中，中、法、俄、英、美5個常任理事國未曾有變，忽略巴西、印度及南非等國家今日已成為具重要影響力的新興經濟體；加上非洲人口超過10億卻沒有常任理事國席次，導致受維和行動影響最深的南方國家在相關議題的影響力卻遠不如西方大國。

安理會權力組成 仍停留在二戰之後

安理會由西方和大國主導、南方與小國遭邊緣化的現象，反映其權力組成仍停留在二戰之後，已不符當前地緣政治現勢，不能代表全球多個地區也損害其合法性。

任何安理會的行動或改革都需獲得五常的支持更抑制聯合國功能。五常幾乎總是存在利益分歧，如俄國動用否決權阻止安理會譴責其侵略烏克蘭的所有決議，北京也因利益考量於2022年6月否決安理會對北韓實施加強制裁，美國今年6月也動用否決權阻擋加薩人道救援。

聯合國成立迄今共有60次維和行動，自成立起至冷戰結束的45年間，安理會常受限於美蘇對抗，僅授權實施18次維和行動。後冷戰時期安理會則較活躍，1991年以來已批准數十次維和行動。

然而，自俄國2014年併吞克里米亞以來，俄國與美、英、法的緊張關係讓人們關心安理會化解危機的能力。過去10年僅授權海地與中非共和國的維和任務，在2011年的敘利亞衝突，俄國更是動用近20次否決權阻止針對阿塞德政權的決議。

增常任理事國？候選國資格爭議多

據美國外交關係協會統計，截至2025年8月，俄國（含蘇聯時期）已否決159項決議，美國動用否決權93次（50次用於以色列），中國大陸21次，英國32次，法國18次。俄國無疑是最頻繁動用否決權的國家，北京使用次數雖不如俄、美、英，但近年來動用次數卻更頻繁，且俄國參與北京否決的決議高達4分之3以上。相較之下，法、英自1989年以來就未曾行使過否決權，並呼籲其他五常減少使用頻率。

面對聯合國被否決權所綁架，中歐國家列支敦斯登於2022年4月提案五常在行使否決權時須說明理由，變相限制五常權力；烏克蘭總統2023年出席安理會時也表示，否決權落入侵略者手中讓聯合國陷入僵局，戰爭也無法停止，否決權屬於前蘇聯所有而非解體後的俄國，敦促聯合國取消俄國否決權。

儘管美國前總統拜登任內出席聯合國大會時說，美國「支持增加安理會常任理事國與非常任理事國數量」，國際社會也主張增加新常任理事國，使代表地域多元化，但能代表區域又適合的候選國不易尋覓，候選國中僅巴西、南非、日本、波蘭及德國為自由之家列為完全自由的國家，在美智庫卡托研究所的人類自由指數巴西和南非也只略高於平均，而加入民主或人權紀錄疑慮國家則可能加劇中俄相關爭議。

部分國家也對區域競爭對手取得常任理事國門票感到不滿。印度雖最具資格，但中印為競爭對手，雙方還有邊界爭議；俄國支持增加非西方成員，卻因日德曾參與制裁並與美國同盟而反對其加入；美、英、法則不支持民主與人權爭議國家加入。

川普倡單邊主義 安理會恐更邊緣化

由於修改聯合國憲章須3分之2的成員國贊成並獲國內批准，還必須五常一致同意，讓任何實質改革的可能性微乎其微，更別提否決權改革。儘管可授權大會推翻否決權，但北京與莫斯科都反對這項提案。事實上，自柯林頓政府以來，歷屆美國政府都支持擴大安理會成員，卻從未提及改革否決權。

巴西、德國、印度雖爭取出任常任理事國，卻反對介入侵犯他國主權事務。甚至聯合國在巴爾幹半島的維和任務中，也曾發生維和人員淪為人質與未能保護平民遭屠殺，重創聯合國威信。

美國總統川普長期抨擊聯合國，今年2月更說，「我們正努力解決的許多衝突至少應獲得部分協助。我們似乎從來沒得到過。這本該是聯合國主要目的」。川普質疑多邊主義，僅靠關稅就迫使印巴、柬泰停火，還促成亞塞拜然與亞美尼亞和解，未來安理會功能恐因川普單邊主義，結合關稅及交易型外交的攻勢而愈形邊緣化。