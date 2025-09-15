經濟三馬車失速／陸重拾大基建 能阻經濟內捲？

大陸近期宣布投資人民幣1.2兆元啟動雅魯藏布江下游水電工程，也傳出已成立推進新藏鐵路建設工程的公司，有分析指出，北京當局正在重拾「以基建刺激經濟」的老牌方法，但這是重振經濟的活路嗎？

近年來，中國大陸經濟復甦不振，電動車、電商平台、鋼鐵等產業深陷激烈競爭，又面臨國內消費疲弱、出口遇阻。消費、出口和投資向來被形容為驅動大陸經濟成長的「三駕馬車」，但如今顯然都面臨嚴峻挑戰。

大陸國家統計局最新數據顯示，今年上半年，消費對大陸經濟成長貢獻率為52%，拉動GDP成長2.8%；出口對經濟成長貢獻率為31.2%，拉動GDP成長1.7%；投資對經濟成長貢獻率為16.8%，拉動GDP成長0.9%。

消費動能 去年底以來最低

然而從數據上看，反映消費規模與市場活力的消費零售總額從5月升到今年以來最高6.4%，到6月降至4.8%，7月再放緩至3.7%，整體表現弱於預期，為去年12月以來最低，顯示民眾的消費動能正在消退。

同時，大陸還要面對美國的關稅政策、極端天氣、國內市場過度競爭及長期低迷的房地產行業等問題。路透引述分析指出，大陸國內需求疲弱和全球風險將拖累未來數季的增長，凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang提到，幾乎沒有理由期待今年剩餘時間會出現明顯的經濟復甦。

雅江工程 耗資5.2兆拚GDP

在此背景下，大陸宣布啟動「世紀工程」雅魯藏布江下游水電工程，預計耗資人民幣1.2兆元，約台幣5.2兆元，除了凸顯大陸在發展能源和地緣政治影響力的野心，外界普遍認為，這項工程的目的也在於讓放緩的經濟能再度獲得可持續振興的動力。

花旗銀行估算，假設雅魯藏布江下游水電工程建設周期為10年，這項投資對GDP的拉動效應，在單年內可能達到人民幣1,200億元，預計第一年將帶動大陸投資及GDP增速分別上升0.23個和0.09個百分點。

這項消息讓鐵礦石和鋼材的價格一度升至4個月以來高位。路透專欄作家Ka Sing Chan表示，「這股樂觀情緒源於投資人假設此水壩並非單一個案，而是中國以大型基建計畫支撐經濟更廣泛行動的一部分」。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，今年是「十四五」規畫完成之年，兩重（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）建設項目、城市基礎設施改造及支持消費基礎設施建設等，都將成為基建投資的重點領域。當外需對經濟增長拉動力的減弱，接下來基建投資或將提速，對宏觀經濟「穩定器」作用會受到進一步倚重。

陸：基建投資增速6%有望

大陸國家統計局8月公布數據顯示，今年1至7月，全國固定資產投資增長1.6%，其中基礎設施投資增長3.2%，王青預估，今年基建投資增速有望達到6.0%，比去年全年加快1.6個百分點。

就大陸當局刺激經濟舉措，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊分析，投資方面，當政府要控管地方債，尤其是房地產投資如果不振，就變成中央政府進行的一些大型投資；以雅魯藏布江下游水電工程來說，「先不論對未來會不會產生經濟效益，只要有投資，當年GDP就可往上拉」。

學者：大陸財政不太樂觀

劉孟俊表示，當經濟在發展階段需要公共投資，所引發的經濟效益會很高，但如果是為了救經濟而做投資，經濟效益就會相對偏低，「現在看起來比較多是因為GDP上不去，所以要增加公共投資」。

中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳指出，過去會說過度依賴投資驅動成長的模式是舊經濟成長結構，大陸在內需方面想要變成全球大市場，可是使用各種方法都沒有出現有效結構轉型。目前看起來能夠用的手段還是比較依賴傳統方式。

吳佳勳分析，然而以投資來驅動經濟會產生邊際效益遞減，當鐵路、公路、機場等重大基礎設施建設的投入過於普遍，公共投資的效益低落會是很大的問題；此外，從債務壓力來看，大陸的財政在疫情過後不太樂觀，各產業也可能需要大量財政補助，這種情況下做大型基建投資，日後的維運可能面臨很大壓力。