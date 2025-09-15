北京迎政經轉折／十五五規畫 1主線3話題看陸藍圖

中共二十屆四中全會，定下以審議中共中央的第十五個五年規畫建議為主題，令中國大陸提前進入五年規畫的預熱期，於是中共中央的建議思路也漸次釋出，把握「五加二」理念、明確一條主線、關注三個話題，大致可抓出中共中央建議稿的脈絡。

中共建政後，1953年開始仿蘇制五年計畫，中間因政治運動有所中斷，進入改革年代後重整，且在第十一個五年規畫起草時，因應市場經濟轉型，將計畫改為規畫。同時逐漸明確，以五年規畫來明確一段時期的經濟社會發展指導方針和主要目標，並開始提出10年期的遠景目標。

觀念理念先行 規畫內容無所不包

中共的五年規畫制定是個龐大工程，大致流程是政府部門國家發改委牽頭起草規畫草案，成形後經一系列程序，最後到中共中央全會據之形成中共中央的規畫建議，建議加規畫草案交全國人大會議審議後成為法定文本，通過實施。在規畫綱要之外，還有各領域、行業、產業的子綱要，以及大小地方的五年規畫。所以上天下地，內容龐雜。

這些年什麼事都可以簡化，可將數萬字的文件簡略為數分鐘讀完的「精華版」、「簡易版」。大部頭的五年規畫，以萬字計的中共中央建議稿，當然也可濃縮。作為前瞻，今次中共四中全會的五年規畫建議，也可大而化之，因為中共凡事先敲定理念，再由理念去圈定原則、方針、政策。今次第十五個五年規畫，理念叫做「五加二」。

雅下工程領頭 大投資成關鍵著點

所謂「五加二」之五，即創新、協調、綠色、開放、共享「五大發展理念」，那要加上的二，即安全和發展、提升質量和做大總量「兩個統籌」。對理念觀念，外間可能不以為然，但在大陸五年規畫編制乃至一些重要文件起草，都是觀念理念先行。其他內容，全部由之展開。

再看所謂一條主線。一家企業五年要做的事，可能都有多條主線，何況是中國這樣一個大型經濟體，說要留意中國大陸第十五個五年規畫的一條主線，說的是投資，特別是大型基礎設施建設投資。在中國，有些事是難以改變的，過去的五年計畫，主要就是展開投資的決定和資源分配，也即圍繞大型投資而展開的，當計畫轉型為規畫後，投資仍持續是焦點。

在今次第十五個五年規畫的預熱中，大型投資果然已成焦點。最早的先聲，是所謂雅下工程，即雅魯藏布江下游水電工程，這是一個超過三峽工程的「世紀工程」，預計將與另外二到五個重大工程一起，組成未來五年大投資經濟的骨架。

除此之外，中國總理李強也提早預告，要抓住關鍵著力點做強國內大循環，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對沖國際循環的不確定性，那「關鍵著力點」其實正是大投資。

大國競爭當前 經濟結構如何改革

最後看三個話題。其實作為五年規畫，關注話題會很多，現在簡要總結出三個話題，其實都是未定論，大家要看當局如何對待，又如何去解決的關鍵性問題。

作為關注話題，首先是大國競爭，中共究竟如何布局未來五年的大國競爭，又如何將因競爭而起的安全戰略，與經濟發展戰略能夠「統籌」起來；其二是收入分配的問題，中國未來五年無疑要走擴內需之路，而內需要擴，先得收入提升，收入分配制度的問題，制約著中國的轉型，已相當清楚；其三是經濟結構的改革、調整和轉型，中國經濟目前存在的通縮、產能過剩等問題，都未得以明確討論，這種現狀值得關注。