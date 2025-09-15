北京迎政經轉折／四中全會 打經濟燈轉政治向

中共中央五年一屆，通常一年一次中全會，每次中全會都有傳統的議題方向，比如三中全會談改革、四中全會談黨建治國、五中全會定規畫。今次中共二十屆四中全會，民間原以為會解決中共黨的組織機構，特別是軍隊和軍委的問題，誰料7月中共中央政治局定調，四中全會「研究制定國民經濟和社會發展十五五規畫的建議」。更具體的說法，是要為中國式現代化全局擘畫新藍圖，透過第十五個五年規畫明確未來五年發展路徑。

打破往年慣例 四中全議五年規畫

中共主要透過制定和實施五年規畫來治國理政，這由中共建政後模仿蘇聯式的五年計畫轉型而來。慣例上，中共在五年規畫的最後一年，由國務院委託發改委起草規畫草案，幾次的修改，最後形成綱要徵求意見稿及中共中央關於五年規畫的建議，在次年3月提交全國人大，人大接受執政黨的建議及審議通過綱要草案，會後實施。因而今次中共四中全議五年規畫是打破慣例，加快節奏之舉。

觀察中共今次舉措，有三段歷史可回顧，一是江澤民和胡錦濤主政期，通常把四中全會安排為強化中共黨建，通過相關決定的會議；二是習近平主政後，四中全會不再議黨建，而談治國，所以中共十八屆四中全會是作出「全面推進依法治國若干重大問題的決定」，中共十九屆四中全會是研究「國家治理體系和治理能力」；其三，中共四中全會專門討論五年規畫，也有先例，是正好40年前的中共十二屆四中全會，通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第七個五年計畫的建議（草案）」。

中共二十屆四中全會打破了近年慣例，提前議決五年規畫，官式的說法是要為中國式現代化全局擘畫新藍圖，透過第十五個五年規畫明確未來五年發展路徑。這一說法說服力不足夠，如果從國際國內及中共黨內的三方面背景去觀察，應是另有需要。

內外時局複雜 中期綱要增確定性

第一個背景是國際背景，按照習近平的最新說法，是「世界百年變局加速演進，不穩定、不確定、難預料因素明顯增多」，既然如此，中共需要增加確定性，力求穩定，而透過五年規畫乃至十年為期的中期發展綱要 ，以此來打出經濟燈號的確定性。

五年規畫因何可帶來確定性呢，這就事關第二個背景，即中國大陸持續多年經濟下行，現在又實質進入通縮，如果加上貿易戰和關稅戰，要走出經濟泥沼不易，內部共識也是「存量政策」無力回天，需要新的經濟政策和方針，走出新的經濟路向，而只有五年規畫能妥善地完成這一任務，也即打出明確的經濟和社會發展燈號。

第三個背景是中共黨內政治背景。中共確實面臨政治發展和權力重組的考驗，今年多個省級地方諸候被帶走調查、最高級別的將領成批落馬。一屆中共中央委員那麼多人出事，也是前所未見。這樣一來，必須有相應的政治解決，但又面臨國際國內特殊的背景，不便做大手術，在鞏固中共黨的領導權、鞏固中共要長期執政的政權最高要求下，中共最高層的拆解方案，正是對外打出經濟燈號的同時，悄然作出政治轉向。

習首位論打前哨 預示鞏固最高權力

也正在1985年9月的中共十二屆四中全會上，中共不僅提早通過五年規畫建議，還討論確定了進一步實現中央領導機構成員新老交替的原則，鄧小平在那次會議上講四個問題，其中一個是新老幹部的合作與交替，一批元老會後退出中央機構。40年前的四中，在核心議題與今次四中相近。但今次中共四中，不見得有新老交替的討論，反而有最高權力進一步鞏固的動向。

就在8月底的中共中央政治局會議上，不大受到重視的一個動向，是在審議「中國共產黨思想政治工作條例」中，提出「堅持把用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂放在首位」。這是一個全新的政治提法，不僅不再提馬恩列斯毛，也不再說甚麼江的 「三個代表」、胡的「科學發展觀」，更重要是「首位論」是四中全會的前哨，更是中共二十一大的先聲。這可能就是今次中共四中，要預示的政治新路。