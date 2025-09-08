半導體地緣角力／台積2奈米竊密案 恐傷台日合作

台積電先進製程已成兵家必爭之地，8月初爆出2奈米機密外洩，遭竊機密流向日本最大半導體設備商東京威力科創（TEL），引發軒然大波。是TEL授意員工竊取台積的2奈米機密嗎？背後盤算是什麼？此事件是否會破壞台日同盟關係？

2奈米是台積電最先進且將量產的技術，遭竊一事立即引發國安疑慮。全案正由台灣高等檢察署調查，高檢署迅速對涉案的3位前台積電員工分別求刑7年、9年及14年，凸顯此案涉層的威脅國安機密甚為嚴重。因其中一嫌由台積電跳槽到東京威力科創，引發東京威力科創高度重視，並指挀高層及法務人員來台配合調查。東京威力科創多次強調資料未流到公司以外的第三方。知情人士透露，因東京威力科創員工竊密證據確鑿，檢方重心在清查資料流向及是否受人提供巨額報酬等。

外界質疑竊密案背後是否有美日同盟的影子？日方是否將資料流向美方、韓系或大陸？長期研究地緣政治且熟悉半導體的專家分析，台積生產的2奈米最大買家是蘋果，應該是台美同一陣線，美方怎可能幫日本竊取台積2奈米機密？所謂美日同盟，邏輯上說不過去。

台積電表示因進入司法程序，不便發表評論。但台積內部對東京威力科創員工涉案極為震怒，預料正等待檢調掌握證據，不排除向東京威力展開法律行動。不過，東京威力科創在台積電2奈米以下先進製程扮演極關鍵地位，半導體人士說，台積目前傾向不向東京威力科創提告，但求償恐怕免不了。

東京威力科創在全球半導體設備排名第3，僅次荷商艾司摩爾（ASML）和美商應用材料，多項領域居全球之冠，涵蓋半導體最關鍵前段製程所需的石英爐管、極紫外光（EUV）塗布／顯影、氣體化學蝕刻、批量式成膜和清洗設備，多項產品獨占鰲頭。在7奈米以下EUV光阻塗布／顯影、去光阻的設備，全球市占100%，這套設備甚至與ASML的EUV設備連成一套。

更值得一提的是，它也是全球唯一同時擁有成膜、塗布和顯影、蝕刻、清洗這4項連續基礎工程設備的廠商。這些製程設備，對台積電先進製程極為關鍵，光是石英爐管就等於一座晶圓廠的心臟，更顯示這家公司在台積電的地位極其重要。

日本半導體設備商多數認為竊密案應是個別工程師單方行為，目的是希望爭取未來在1奈米比競爭對手獲致更大採購金額，但台積內部緊咬是出自公司授意，才會請求高檢署進行蒐證。

據調查，目前東京威力科創準備安排9月來台，可能會見台積電董事長魏哲家，將就雙方賠償及後續事宜，做出重大決議。

此案是否波及台日好不容易建立的友好關係，日本有極高地位的自民黨半導體戰略推進議員聯盟榮譽會長甘利明，計畫9月20日出席台日創新科技與供應鏈合作國際論壇，此行用意明顯，即維繫台日供應鏈合作不變。